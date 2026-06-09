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COPA DO MUNDO

Canadá convoca atacante do Austin para a Copa do Mundo após lesão de Marcelo Flores

O meia-atacante do Tigres sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito poucos dias antes da apresentação da equipe para o Mundial

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Jayden NelsonJayden Nelson - Foto: JEFF VINNICK/AFP

A seleção do Canadá teve uma mudança de última hora em sua lista para a Copa do Mundo. Nesta terça-feira, a federação canadense confirmou a entrada de Jayden Nelson na convocação após a lesão de Marcelo Flores, que está fora do torneio.

O meia-atacante do Tigres sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito poucos dias antes da apresentação da equipe para o Mundial. A lesão ocorreu em seu último compromisso pelo clube mexicano e encerrou a possibilidade de o jogador disputar a competição.

Para preencher a vaga, o técnico Jesse Marsch optou por chamar Jayden Nelson, de 23 anos. O jogador atua pelo Austin FC, dos Estados Unidos, e vinha sendo acompanhado pela comissão técnica durante o ciclo de preparação para a Copa.

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Apesar de ter participado de convocações recentes, ele acabou ficando fora da lista inicial divulgada pelo treinador. Pelo Austin FC, o atacante soma 14 partidas e três gols em 2026.

Flores, de 22 anos, era considerado uma das opções ofensivas do elenco e havia optado por defender o Canadá após não ser incluído na convocação do México para a Copa do Mundo.

País-sede do torneio, o Canadá integra o Grupo B e disputará todos os compromissos da primeira fase em casa. A equipe estreia na próxima quinta-feira contra a Bósnia, em Toronto. Na sequência, enfrentará o Catar e encerrará sua participação na fase de grupos diante da Suíça.

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