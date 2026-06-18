Canadá desencanta em Copas com show de artilheiros e surra no Catar

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A espera acabou. Após três anos e seis meses, ou cinco jogos, o povo canadense finalmente pôde celebrar a primeira vitória do país em uma Copa do Mundo. Em grande estilo, com impiedosa goleada. O massacre de 6 a 0 sobre o Catar, no BC Place Stadium, em Vancouver, nesta quinta-feira, fez a seleção chegar à pontuação mágica de quatro pontos que pode garantir vaga nos mata-matas ao menos como terceiro do grupo - dormirá na liderança.

A notícia triste aos canadenses em um lotado estádio em Vancouver foi a grave e assustadora lesão de Koné, que fraturou a perna em dividida com Madibo e está fora da competição. O lance causou comoção geral e levou o goleador Jonathan David às lágrimas.

'Saco de pancadas' da edição passada, com três derrotas e sete gols sofridos em disputa no Catar, o Canadá se redime em sua competição caseira, na qual é anfitrião ao lado de Estados Unidos e México, e fica muito perto da sonhada classificação ao mata-mata. Depois de 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina na estreia, a seleção continuou a sintonia com as arquibancadas desde o empolgante hino nacional.

Os heróis da tão aguardada vitória de Les Rouges (Os Vermelhos, que desta vez atuaram com uniforme todo preto) foram justamente seus maiores artilheiros. De volta ao time titular depois de desencantar após 606 dias com a seleção, Cyle Larin fez o primeiro gol com apenas 15 minutos. Antes do intervalo, Jonathan David anotou mais duas vezes - fecharia o massacre no acréscimo da etapa final. Saliba, em primeiro gol de falta do Mundial, ampliou e Manai, contra, ainda anotaram na segunda etapa.

COMO FICA O GRUPO B?

Com a surra sobre o Catar, o Canadá não apenas desencantou como assumiu a liderança da chave, com quatro pontos e melhor saldo que a Suíça, também eufórica por um largo placar. Já os derrotados bósnios e catarianos se mantêm com um ponto da primeira rodada e farão confronto direto decisivo na rodada final. Os líderes avançam com igualdade na jornada decisiva.

PRÓXIMA RODADA

A jornada decisiva do Grupo B está agendada para quarta-feira (dia 24). Em embates dos líderes pelo topo da chave e dos piores precisando ganhar. Suíça e Canadá se encaram no BC Place, em Vancouver, enquanto Bósnia e Herzegovina x Catar ocorre em Seattle. Ambos começam às 16 horas (de Brasília).

CAPITÃO FORA, ARTILHEIROS DECISIVOS E FESTA CANADENSE

Como era previsto, o ídolo e capitão Alphonso Davies mais uma vez foi ausência por causa do problema muscular - iniciou na reserva. Depois de ousar na estreia, o técnico Jesse Marsch se rendeu ao óbvio e recolocou o herói do 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, Cyle Larin, desde o começo, ao lado de Jonathan David. Ambos são os maiores artilheiros canadenses da história - começaram a partida com 31 e 39 gols, respectivamente.

Com as armas ofensivas escaladas, o primeiro "uh" só poderia ser protagonizado por um deles. Após rebate, Jonathan David bateu nas mãos do goleiro. Fora o goleiro Crepeau, os 10 atletas de linha da seleção local jogavam do meio para a frente. Por vezes, com até quatro canadenses na área. O Catar sofria na marcação e até para 'respirar' em contragolpes.

A torcida se divertia e vibrava com desarme, furo dos oponentes ou mesmo escanteios. E 'explodiu' logo aos 16 minutos com o segundo gol de Cyle Larin nesta Copa do Mundo. Jonathan David soltou uma bomba e Abunada espalmou nos pés do artilheiro, que mandou às redes e comprovou mais uma vez a promessa de "fazer gols" na competição.

Faltava o desencanto de Jonathan David após estreia apagada. E ele veio após somente 12 minutos da abertura do placar. Em lindo voleio após desvio na marcação. Era um massacre canadense, a todo momento levando perigo no ataque. Um pênalti acabou marcado e anulado após falta, bastante contestada, fora da área. Ao Catar, a revisão mostrou-se pior, com a expulsão de Homam Ahmed em apenas 30 minutos de partida.

A enorme superioridade canadense resultou em novo gol ainda na primeira etapa. Trama pela direita, finalização, novo rebote do goleiro e desta vez quem mostrou presença na área foi Jonathan David. O camisa 10 recebeu aplausos até de um eufórico primeiro ministro Justin Trudeau ao ir às redes pela segunda vez na partida.

LESÃO GRAVE E GOLEADA CONSUMADA

O Canadá retornou do intervalo com a mesma intensidade e seriedade. Mas sofreu um grande baque com somente seis minutos, com grave lesão de Koné em dividida com Malibo - fraturou a perna no lance. O defensor do Catar ficou transtornado em campo, com as mãos na cabeça, ao ver o estrago no adversário. O VAR recomendou sua expulsão. Kone saiu de maca, acenando ao público, se despedindo da Copa.

Depois de longo tempo de atendimento, o Canadá transformou o placar em goleada em cobrança de falta de Saliba. A celebração veio em homenagem ao companheiro machucado, com o meio-campista exibindo justamente a camisa 8 de Koné às arquibancadas.

A vantagem numérica em campo fez Jesse Marsch povoar ainda mais a área com outros dois atacantes. Em seu primeiro lance, Shaffelburg bateu cruzado e o zagueiro Manai mandou contra as próprias redes. Ainda deu tempo de Jonathan David chegar ao hat-trick, subir para 42 gols com a camisa da seleção e fechar a segunda maior goleada da Copa do Mundo, atrás apenas dos 7 a 1 da Alemanha sobre Curaçao.

FICHA TÉCNICA

CANADÁ 6 X 0 CATAR

CANADÁ - Crepeau; Johnston, De Fougerolles (Shaffelburg), Cornelius (Bombito) e Laryea; Koné (Saliba), Eustáquio e Buchanan; Ali Ahmed (Oluwaseyi), Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

CATAR - Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi e Homam Ahmed; Madibo, Laye e Gaber (Manai); Afif (Al-Hussain), Edmilson Junior (Fathy, depois Lucas Mendes) e Abdurisag (Sultan Al-Brake). Técnico: Julen Lopetegui.

GOLS - Cyle Larin, aos 16, e Jonathan David, aos 28 e aos 47 minutos do primeiro tempo; Saliba, aos 18, Manai (contra), aos 30, e Jonathan David, aos 46 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Cornelius (Canadá) e Fathy (Catar).

CARTÕES VERMELHOS - Homam Ahmed e Madibo (Catar).

ÁRBITRO - Cristian Garay (CHI).

PÚBLICO - 52.497 presentes.

LOCAL - BC Place Stadium, em Vancouver.



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