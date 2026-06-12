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Copa do Mundo Reserva salva, Canadá busca empate com a Bósnia e Herzegovina e pontua pela 1ª vez em Copas Foi o primeiro compromisso local do Canadá na história das Copas

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O Canadá continua sem ganhar em Copas do Mundo, mas celebrou seu primeiro ponto nesta sexta-feira, graças ao reserva de luxo Cyle Larin, segundo maior artilheiro da seleção, que saiu do banco para igualar o placar com a Bósnia e Herzegovina, por 1 a 1, no BMO Field, em Toronto.

Foi o primeiro compromisso local do Canadá na história das Copas e, graças à pressão da torcida, desta vez não terminou em derrotas como nas seis vezes anteriores. Larin anotou seu 31º gol pelo Canadá dois minutos após entrar em campo.

Até aquele momento, já na reta final da partida, Lukic, substituto do ídolo e quarentão Dzeko, na reserva da Bósnia e Herzegovina por causa de lesão no ombro, era o destaque do jogo, ao superar a desconfiança da torcida de não anotar gols - vinha sem anotar havia muito tempo pela seleção - ao abrir o placar logo aos 20 minutos, desviando cobrança de escanteio para as redes.

Seleções sem motivos para celebrar em Copas do Mundo, Canadá e Bósnia e Herzegovina lamentam a igualdade por motivos distintos, mas largar sem derrotas dá esperança de inédita vaga ao mata-mata pois ainda encaram o frágil Catar.

Muita música e torcidas empolgadas em Toronto

Os canadenses deram as boas-vindas à Copa do Mundo com cerimônia de abertura caseira simples e regada à música, com Alessia Cara, Nora Fatehi e Jessie Reyez agitando as arquibancadas dominadas pelo vermelho. Michael Bublé também cantou assim que as bandeiras das 48 anos adentraram ao palco da partida.

Com os times perfilados, o hino da Bósnia e Herzegovina foi tocado no violino e com jogadores e comissão técnica emocionados A estrela Alanis Morissette cantou o hino canadense em arrepiante coro de 45 mil vozes.

A primeira 'explosão' das arquibancadas veio no aquecimento do time local. Não menos empolgante, a parte azul e amarela prometia gritar muito para incentivar os bósnios em busca de nova surpresa no mundo da bola após deixarem a pentacampeã Itália fora de uma Copa pela terceira vez seguida na história - venceram por 4 a 1 nos pênaltis após 1 a 1 no jogo decisivo da repescagem europeia.

Como era esperado, as seleções entraram em campo sem suas estrelas entre os escalados. No Canadá, o capitão Alphonso Davies até bateu uma bola no aquecimento, mas sequer calçava as chuteiras por causa de uma lesão muscular - deve encarar o Catar, dia 18. Ainda foi com o time para o hino nacional.

No lado da Bósnia e Herzegovina, seu maior artilheiro, Dzeko, de 40 anos e dono de 73 gols na história da seleção, estava somente no banco de reservas por causa de lesão grave no ombro. Lukic, seu substituto, e Demirovic eram as apostas.

Canadá perde gols e substituto de Dzeko não desperdiça chance

Tentando apagar a imagem de seleções frágeis quando o assunto é Copa do Mundo, Canadá e Bósnia e Herzegovina largaram com posturas atrevidas, deixando de lado as preocupações defensivas e buscando um gol rápido. Os locais na base das trocas de passes de primeira e os europeus investindo no jogo aéreo para seus grandalhões, entre eles o questionado Lukic, de 1,90m.

Abrindo mão da posse de bola, o Canadá investia na alta velocidade em transições de primeira que confundiam a defesa rival. Ocorre que repetia o pecado de outras Copas: carecia de melhor finalização. Jonathan David bateu fraquinho, livre na área, para desespero da torcida.

O Canadá fracassou em sua oportunidade de ouro e viu os bósnios abrirem o placar em sua estratégia. Cobrança de escanteio para desvio de Lukic, o substituto de Dzeko, de cabeça, sem chances para Crepeau. Celebrou com abraço em Sergej Barbarez, agradecendo a confiança do treinador.

O gol deu uma esfriada nos canadenses e o frisson das barulhentas arquibancadas 'murchou'. Pelo sétimo jogo seguido em Copas, a seleção largou atrás no placar, outra vez com a busca pelo primeiro ponto em dificuldade.

A pressão de atuar em casa ainda atrapalhava em campo. E foi a vez de Oluwaseyi falhar sozinho na hora de marcar. Torcedor ilustre, o aflito ator de Deadpool, o canadense Ryan Reynolds, parecia querer entrar em campo para usar os superpoderes do personagem à favor de sua nação.

Segundo tempo elétrico e empate canadense

Ciente que não podia decepcionar sua torcida, o Canadá voltou do descanso mais ousado e quase empata logo no primeiro ataque, com Oluwaseyi. A Bósnia parecia surpresa com a postura oponente e sofria para se segurar em inc[ício eletrizante.

Após linda tabela, Laryea escolheu o canto e já ia celebrar o empate quando o capitão Kolasinac apareceu para cortar e acertar o travessão. O jogo se tornou um lá e cá alucinante e foi a vez de Demirovic lamentar a oportunidade desperdiçada.

O Canadá mudou seu setor ofensivo, aumentou a pressão, mas novamente viu um defensor bósnio cortar finalização em cima da linha. O lamento da vez foi com corte de Katic. A apreensiva torcida inflamou e fazia seu papel empurrando o Canadá ao ponto inédito. Ele veio em batida de Larin, segundo maior artilheiro da história da seleção, agora com 31 gols, em giro e batida no canto.

Duelos distintos na segunda rodada

As seleções voltam a campo daqui seis dias. Na próxima quinta-feira, a Bósnia e Herzegovina encara a favorita da chave Suíça em Inglewood, nos Estados Unidos, AA 16 horas (de Brasília). Pouco depois, o Canadá recebe o coadjuvante Catar às 19 horas, no BC Place, em Vancouver.



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