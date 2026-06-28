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futebol Canadá faz nos acréscimos, vence África do Sul e vai às oitavas da Copa pela primeira vez Os canadenses, agora, esperam o duelo entre Marrocos e Holanda, que se enfrentam às 22 horas (de Brasília) da segunda-feira (29) para saber qual será o adversário da próxima fase

O Canadá é o primeiro país garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Stephen Eustáquio dominou no peito e bateu firme da entrada da área, nos acréscimos, para marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre a África do Sul, em um jogo muito equilibrado, disputado no SoFi Stadium, em Los Angeles, neste domingo (28)

Os canadenses, agora, esperam o duelo entre Marrocos e Holanda, que se enfrentam às 22 horas (de Brasília) da segunda-feira (29) para saber qual será o adversário da próxima fase. É a primeira vez, em três participações em Copa, que vão disputar as oitavas

As primeiras ações da África do Sul em campo foram de controle. Com a bola no pé, priorizava sair jogando pelo chão e tinha alta precisão nos passes. A construção de jogadas ofensivas, contudo, nem sempre era articulada da melhor maneira. Mofokeng, camisa 10 da equipe, estava bem mercado e mostrou pouco em termos de criação, embora fizesse uma partida de dedicação tática e de inteligência sem a bola.

O Canadá seguia seu estilo, com foco na recuperação rápida para atacar em profundidade. Após ser inicialmente envolvido pelos sul-africanos, passou a se sentir mais à vontade para progredir. Utilizava os lados do campo para buscar formas de colocar a bola dentro da área, quase sempre em busca do artilheiro Jonathan David.

Os minutos finais do primeiro tempo foram de forte pressão dos canadenses. Pouco antes do intervalo, Bombito cabeceou e viu o lateral-esquerdo Modiba tirar a bola de cima da linha. Buchanan pegou o rebote e parou numa excelente de defesa de Williams, que garantiu o 0 a 0 parcial.

No segundo tempo, a seleção da América do Norte estava mais à vontade, aprimorou seu poderio ofensivo e mostrou mais repertório para passar pela defesa sul-africana. Dessa forma, criou oportunidades de abrir o placar e chegou a ter alguns momentos de pressão.

Embora com menos volume que o adversário, a África do Sul também teve capacidade de oferecer perigo e deu algum trabalho aos canadenses. Após a pausa para hidratação, acelerou o jogo respondendo investidas do Canadá com contra-ataques que morriam muito da área.

Nos minutos finais, parecia que os sul-africanos estavam ficando mais confortáveis, afinal voltaram a ficar com a bola nos pés, tocando a partir do campo de defesa, em busca de abrir espaços. Eustáquio, contudo, apareceu nos acréscimos para marcar um bonito gol e colocar o Canadá nas oitavas.

FICHA TÉCNICA

ÁFRICA DO SUL 0 X 1 CANADÁ

ÁFRICA DO SUL - Williams; Mudau, Okon, Mbozaki e Modiba; Mokoena, Sithole, Maseko (Moremii), Mokofeng (Mbatha) e Appolis; Magkopa (Rayners). Técnico: Hugo Broos.

CANADÁ - Crépeau; Johnston, Bombito (De Fougerolles), Cornelius e Laryea (Davies); Saliba (Sigur), Eustáqui, Buchanan e Millar (Shaffelburg); Jonathan David e Oluwaseyi (Promise David). Técnico: Jesse Marsch.

GOL - Eustáquio, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - João Pinheiro (POR).

CARTÕES AMARELOS - Saliba e Sigur (Canadá).

PÚBLICO - 69.237 presentes.

LOCAL - SoFi Stadium, em Los Angeles.

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