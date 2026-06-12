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Copa do Mundo de 2026 Canadá x Bósnia e Estados Unidos x Paraguai entram em campo pela Copa do Mundo de 2026 Os últimos dois anfitriões vão estrear em busca de um resultado positivo na abertura da competição

Depois do México, os outros dois anfitriões da Copa do Mundo de 2026 entrarão em campo nesta sexta-feira (12). Às 16h (horário de Brasília), em Toronto, o Canadá recebe a Bósnia, pelo Grupo B. Mais tarde, às 22h, é a vez dos Estados Unidos testar forças diante do Paraguai, em Los Angeles, pelo Grupo D.

Fazer história

O fato de sediar o evento, ao lado de México e Estados Unidos, fez o Canadá não precisar passar pelas Eliminatórias. Na Liga das Nações da Concacaf, os canadenses terminaram em terceiro.

A meta do Canadá é, no mínimo, pontuar, já que nas duas participações anteriores (1986 e 2022) a equipe perdeu todos os seis jogos da fase de grupos. Jonathan David, atacante da Juventus, é a principal referência ofensiva da seleção. O meia Tajon Buchanan, do Villarreal, também merece atenção.

Pela segunda vez na história, a Bósnia disputará a Copa do Mundo. A primeira foi em 2014, no Brasil, caindo na primeira fase. A seleção chegou ao Mundial deste ano ao eliminar a Itália na repescagem europeia, derrotando os tetracampeões mundiais nos pênaltis, após 1x1 no tempo normal.

Aos 40 anos, Edin Džeko quer usar da experiência para ajudar a Bósnia a fazer história na Copa. O jogador é o maior artilheiro da seleção, com 73 gols marcados em 147 partidas.

Antes do jogo, aliás, haverá uma segunda cerimônia de abertura - a primeira foi no México. O público acompanhará as apresentações serão de Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

O outro jogo da chave será sábado (13), entre Catar e Suíça, às 16h, em Santa Clara.

Para evoluir

Depois de parar nas oitavas de final na primeira vez que sediou a Copa do Mundo, em 1994, os Estados Unidos esperam ter um desempenho melhor em 2026. A melhor campanha foi na primeira delas, em 1930, no Uruguai, quando chegou à semifinal. A equipe será comandada pelo argentino Mauricio Pochettino, de 54 anos. Nomes como Christian Pulisic (Milan), Tyler Adams (Bournemouth) e Weston McKennie (Juventus) dão sustentação à espinha dorsal do time norte-americano.

Com uma campanha sólida nas Eliminatórias da América do Sul, o Paraguai retorna ao Mundial após 16 anos. Em 2010, surpreendeu ao chegar nas quartas de final, sendo eliminado pela Espanha, que viria a ser campeã do torneio. Foi a melhor campanha da história do time sul-americano em mundiais. O responsável por dirigir a Albirroja na Copa será Gustavo Alfaro.

Um dos líderes do grupo paraguaio é o zagueiro Gustavo Gomez, do Palmeiras. Outro atleta da equipe alviverde na seleção é o meia Maurício, que se naturalizou para jogar na equipe.

Nos Estados Unidos, os shows que antecedem o jogo serão realizados a partir das 20h30. A cantora brasileira Anitta será uma das atrações, ao lado de Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla.

Completando o Grupo D, a Austrália enfrenta a Turquia, em Vancouver, às 17h do domingo (14).

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