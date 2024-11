Canadense Denis Shapovalov é campeão do ATP 250 de Belgrado

O tenista canadense Denis Shapovalov, número 78 do mundo, conquistou o ATP 250 de Belgrado neste sábado (9), ao derrotar na final o sérvio Hamad Medjedovic (N.156).

Shapovalov fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 14 minutos.

Depois de mais de cinco anos de sua vitória no ATP 250 de Estocolmo, o canadense consegue seu segundo título na carreira.

Graças ao troféu em Belgrado, Shapovalov subirá para a 56ª posição do ranking da ATP na próxima segunda-feira (11).