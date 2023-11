A- A+

SANTA CRUZ Candidatos têm até esta segunda-feira (30) para registrar chapas no Santa Cruz; veja quem disputa Pleito eleitoral do clube coral está prevista para acontecer no próximo dia 12

Os candidatos que pretendem disputar as eleições do Santa Cruz no próximo dia 12, para o triênio que se estende entre as temporadas de 2024 e 2026, têm até esta segunda-feira (30) para inscrever as suas respectivas chapas na secretaria do clube.

No ato da inscrição, devem ser apresentados os nomes dos que concorrem ao Conselho Deliberativo, sendo 500 efetivos e 50 suplentes; à presidência e à vice-presidência; além de 13 nomes para composição da Comissão Patrimonial - eleitos pelo CD na sequência.

De acordo com as informações do edital de convocação (leia na íntegra clicando aqui), assinado e divulgado no último dia 13 pelo então presidente do Santa Cruz, Jairo Rocha, “nenhum registro de chapa poderá conter indicação de sócio que já tenha sido inscrito por outra chapa, e havendo duplicidade, prevalecerá a primeira inscrição apresentada e assinada, salvo se o sócio, até 30 dias antes da Assembleia Geral, manifestar formalmente sua pretensão de substituição”. Essa medida está prevista no artigo 27 do parágrafo 6º do estatuto que rege o clube.

Na próxima sexta-feira (3), o Santa Cruz deve fazer a divulgação das chapas inscritas no site oficial e também na sede do estádio do Arruda.

Em caso de impugnação

Após a divulgação dos detalhes dos candidatos aptos ao pleito eleitoral, os sócios votantes poderão apresentar argumentos para possíveis impugnações aos membros da Comissão Eleitoral em até cinco dias úteis.

O grupo, então, têm o mesmo intervalo de dias para julgar as denúncias e validar ou não cada caso, conforme o artigo 28 do parágrafo 1º do estatuto.

Em caso de irregularidades, cada chapa terá 24h - a partir do recebimento da notificação - para realizar correções ou substituições, obedecendo ao artigo 28 do parágrafo 2º do regimento.

Nomes na disputa

Apesar das tentativas, nenhum nome de consenso foi estabelecido para as eleições do próximo dia 12.

Entre os possíveis candidatos, estão: o atual presidente do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, que apresentou 13 propostas no lançado da chapa que encabeça; o ex-presidente do clube nos biênios 1985-1986, 1987-1988 e 2003-2004, Zé Neves; o ex-diretor de futebol do clube Albertino dos Anjos (com quem o ex-jogador Alejandro Mancuso articula a implementação de um modelo de Sociedade Anônima do Futebol); o empresário Josenildo Dody; o advogado e atual presidente do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), Bruno Rodrigues; e o também advogado Esequias Pierre.

