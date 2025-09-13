A- A+

BOXE Canelo Alvarez x Terence Crawford pelo título dos super médios de boxe; onde assistir Confronto leva ao ringue duas das maiores estrelas da nobre arte na atualidade

Dois dos maiores nomes da nobre arte na atualidade se enfrentam neste sábado, para por em prova não apenas os quatro cinturões do mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, na categoria super médio (-76,2 kg) como o cartel imaculado do campeão super-peso-médio (-69,9 kg) Terence "Bud" Crawford (41 vitórias, com 31 nocautes).



O evento ocorre na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos e será transmitido pela Netflix (streaming), com início marcado às 22h (horário de Brasília).

Crawford e Canelo, terceiro e oitavo melhores pugilistas peso-por-peso da modalidade, respectivamente, fazem um confronto esperado pela oportunidade de colisão entre dois atletas no auge técnico e físico.





Embora Canelo tenha duas derrotas em seu cartel de 67 lutas (com 63 vitórias e dois empates), ele carrega 39 nocautes e a experiência de se testar em diversas categorias de peso, o acostumando a lutar com adversários maiores que Crawford.

Com isso, mesmo que a vantagem de envergadura seja do americano (1,88m para Crawford contra 1,79m de Canelo), pode não se tornar tão útil contra um adversário que tem como ponto forte encurtar a distância constantemente contra os rivais.

E, por esse motivo, o mexicano é o favorito das casas de aposta para manter os cinturões. Ainda assim, Crawford carrega consigo o ímpeto de nunca ter, sequer, sofrido um knockdown (caído com um golpe) em uma luta.

O que pode dar o ímpeto necessário para enfrentar de frente um dos maiores lutadores da geração. O desafiante também não coloca em jogo o seu título de super-meio-médio, já que sobe duas categorias de peso para enfrentar Canelo.

Qual o horário da luta entre Canelo e Crawford?

O evento começa às 22h e terá transmissão da Netflix. O card terá 3 lutas até o principal duelo da noite, entre Canelo e Crawford.

Card completo

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr.

Christian M’bili vs. Lester Martinez

Mohammed Alakel vs. Travis Kent Crawford

Veja também