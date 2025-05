A- A+

futebol Cano é diagnosticado com lesão no joelho e desfalca o Fluminense por até seis semanas

O atacante Germán Cano ficará fora dos gramados por um período após sofrer uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. O jogador do Fluminense sentiu dores durante a partida com a Aparecidense, na última terça-feira, e, após exames médicos, foi diagnosticado com uma distensão no ligamento colateral medial. A expectativa é que o artilheiro se recupere em quatro a seis semanas.

Em nota oficial, o Fluminense detalhou o quadro de Cano: "O jogador foi submetido a exames de imagem, que confirmaram uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo Cano já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. A lesão ocorreu durante a partida contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil, no dia 29 de abril. O tratamento será conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica", informou o clube.

Havia preocupação interna com a possibilidade de uma lesão no ligamento cruzado anterior ou até um rompimento, mas esses diagnósticos foram descartados. O Fluminense está otimista quanto à recuperação do atacante a tempo para o Mundial de Clubes, que começa em junho. A equipe carioca integra o Grupo F da competição, ao lado de Borussia Dortmund (Alemanha), Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Ulsan Hyundai (Coreia do Sul).

Com a ausência de Cano, a comissão técnica de Renato Gaúcho deve optar por Everaldo para assumir a titularidade. Contratado junto ao Bahia para ser a 'sombra' do argentino, Everaldo tem se destacado, com três gols e três assistências até o momento com a camisa tricolor.

Após vencer a Aparecidense por 1 a 0 na Copa do Brasil, o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time de Renato Gaúcho enfrentará o Sport, na sexta rodada da competição. O confronto acontecerá no Maracanã, às 18h30.





