Cano e Ganso: dupla retorna e conduz Fluminense de volta ao caminho das vitórias

O Fluminense voltou a vencer sob o comando de Fernando Diniz. Depois de quatro partidas sem vitórias, o Tricolor bateu o Colo-Colo por 2 a 1, no Maracanã, em jogo que marcou os retornos de Germán Cano e Paulo Henrique Ganso, desfalques no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, e na estreia na Libertadores, frente ao Alianza Lima, no Peru.

O atacante, que não marcava há cinco jogos, voltou a balançar as redes contra o time chileno e, de quebra, ainda garantiu a vitória para o Fluminense. Já o meio-campista, teve uma atuação digna de um maestro ao orquestrar a equipe tricolor no Maracanã.

De acordo com o portal de estatísticas SofaScore, Paulo Henrique Ganso teve 55 ações com a bola durante os 80 minutos em que esteve em campo contra o Colo-Colo. O camisa 10 do Flu acertou 39 de 42 passes (93% de aproveitamento), venceu 4 divididas, teve três interceptações, dois desarmes e um corte providencial. A atuação de Ganso recebeu a segunda nota mais alta da equpe do Fluminense, atrás apenas de Marquinhos, que marcou um gol e deu uma assistência.

Germán Cano, por sua vez, fez o que sabe fazer de melhor: aproveitar as oportunidades para balançar as redes. No caso desta partida contra o Colo-Colo, a única chance que teve para marcar, o Rei da América cravou. Curiosamente, um gol de cabeça, o que não acontecia há pouco menos de um ano, quando o camisa 14 marcou com uma cabeçada contra o Cruzeiro, no Mineirão, no dia 10 de maio de 2023, pelo Campeonato Brasileiro.

Durante a coletiva de imprensa, após a partida, o técnico Fernando Diniz celebrou os retornos de Ganso e Cano, e afirmou que a dupla é uma engrenagem fundamental para o estilo de jogo do Fluminense.

- É importante tê-los de volta. São jogadores que são peças fundamentais. Conhecem o nosso jeito de jogar. Ficam muito à vontade. É sempre muito bom pode contar com os dois. A qualidade técnica e característica de cada é exímia. Temos um dos maiores goleadores do mundo e um jogador que tem uma qualidade técnica que dispensa comentários - disse Diniz.

Com Germán Cano e Paulo Henrique Ganso, o Fluminense volta a entrar em campo no próximo sábado, dessa vez pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Novamente no Maracanã, o Flu recebe o Red Bull Bragantino, às 21h (de Brasília).

