Futebol "Cansado para c******", brinca Romário, após primeiro treino pelo América-RJ, aos 58 anos; veja Baixinho vai reestrear no futebol profissional na Série A2 do Estadual do Rio de Janeiro

Aos 58 anos, Romário voltou aos gramados. Embora não tenha sido, ainda, em uma partida oficial, o ídolo nacional fez seu primeiro treino pelo América-RJ, nesta quinta-feira (25). Presidente do clube carioca, o baixinho vai reestrear no futebol profissional na Série A2 do Estadual do Rio de Janeiro.

O também senador pelo PL-RJ tem o sonho de atuar ao lado do filho, Romarinho, reforço do América para a temporada. "O meu objetivo aqui, maior de todos, é ter a oportunidade de jogar com o meu filho. Não só no futebol, muitos atletas têm esse objetivo. Inclusive, o LeBron James, com essa possibilidade de jogar com o filho dele ano que vem. O Rivaldo já teve essa possibilidade, poucos tiveram. E eu vou ter", pontuou.

Durante o trabalho desta quinta-feira, acompanhado por diversos veículos de imprensa, o eterno camisa 11 realizou um treino físico num nível abaixo dos demais atletas. Em seguida, fez um trabalho de finalizações, e participou do trabalho tático em campo reduzido.

"Em relação ao treino, estou cansado para c******. Daqui a pouco vem a maca aí me buscar", brincou.

"Para quem está há 16 anos sem treinar, eu acredito que, no geral, deu para correr um pouquinho. Quero deixar uma coisa bem clara para todos: Eu não vou disputar o campeonato, a ideia é jogar alguns minutos de algumas partidas. O mais importante para o América nesta competição é a questão técnica", completou.

Com Romário se preparando para ajudar o clube, o América-RJ tem estreia marcada na Série A2 do Carioca no dia 18 de maio. Na oportunidade, o time encara o Petrópolis, no duelo que pode marcar a reestreia do camisa 11 no futebol.

