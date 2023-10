Capello critica forma física de Ronaldo quando jogador: 'vestiário cheirava a álcool'

A- A+

Os seis meses em que treinou o atacante Ronaldo, no Real Madrid, foram suficientes para Fabio Capello criticar o brasileiro dentro e fora de campo. Em uma palestra dada pelo treinador em uma universidade italiana, ele afirmou que, em 2007, quando o técnico chegou ao clube espanhol, o brasileiro pesava 94 kg, dez a mais do que quando ganhou a Copa do Mundo de 2002, com a seleção brasileira.

“[Ronaldo] Gostava de festejar, e os outros companheiros seguiam-no. Van Nistelrooy me disse que o vestiário cheirava a álcool”, afirmou o treinador durante sua aula.

Capello lembra que, assim que chegou ao clube, pediu para que o atacante fizesse uma dieta para perder peso. Mesmo com o esforço, o jogador teria perdido apenas 1,5 kg.

Sem espaço no Real Madrid de Capello, o Milan passou a sondar o atleta, com o então presidente do clube, Silvio Berlusconi, tendo procurado seu compatriota para levantar informações sobre o jogador.

“Eu o aconselhei contra isso [contratação do brasileiro]. Eu disse a ele que ele [Ronaldo] festejava, que estava sempre rodeado de mulheres. No dia seguinte no jornal a manchete era: Ronaldo para o Milan”, brincou Capello.

Após a curta e conturbada relação entre o italiano e Ronaldo, o jogador se transferiu para o Milan, clube que defenderia até 2008, antes de voltar ao Brasil, onde se transferiu para o Corinthians, seu último clube antes da aposentadoria.

