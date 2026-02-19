A- A+

jogos de inverno Capitã do hóquei dos EUA pede patinadora em casamento durante os Jogos Olímpicos de Inverno Hilary Knight se ajoelha e pede Brittany Bowe em casamento às vésperas da final do hóquei feminino; momento do noivado foi publicado nas redes sociais e repercutiu entre atletas e fãs

O clima competitivo dos Jogos Olímpicos de Inverno ganhou contornos românticos nesta quarta-feira (18) com o anúncio do noivado das atletas americanas Hilary Knight e Brittany Bowe. A capitã da seleção feminina de hóquei dos Estados Unidos compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece ajoelhada, entregando um anel à patinadora de velocidade.

Na publicação, Knight escreveu que as Olimpíadas as uniram e que o novo passo as ligaria para sempre. As imagens mostram Bowe concordando com a cabeça antes de receber o anel. As duas se conheceram durante os Jogos de Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang 2018 e mantêm relacionamento desde então.

Veja o momento:



Ambas já sinalizaram que esta edição deve ser a última de suas carreiras olímpicas. Knight disputa sua quinta Olimpíada, recorde na equipe feminina de hóquei dos EUA, e publicou o vídeo um dia antes da final contra o Canadá, valendo o ouro. Bowe, bicampeã olímpica de bronze, ainda competirá nos 1.500 metros na sexta-feira, após terminar em quarto lugar nos 1.000 metros e na perseguição por equipes.





Pedidos também nas pistas de esqui

Knight e Bowe não foram as únicas americanas a trocar alianças durante os Jogos. A esquiadora Breezy Johnson foi pedida em casamento na linha de chegada em Cortina pelo companheiro Connor Watkins, após a disputa do super-G feminino. A atleta é campeã olímpica de downhill, mas o momento gerou debate porque ocorreu logo após uma queda na competição, na qual ela não conseguiu subir ao pódio.

O episódio ganhou repercussão adicional após a cantora Taylor Swift comentar a publicação de Johnson no Instagram, fazendo referência à música “The Alchemy”, do álbum The Tortured Poets Department. No comentário, a artista celebrou o noivado. Johnson respondeu em tom bem-humorado, comparando a conquista amorosa a uma medalha de ouro.

