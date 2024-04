Capitães do Vôlei Renata e Sesi-SP destacam trabalho de liderança para final da Superliga

A- A+

Depois de uma temporada cansativa, Vôlei Renata e Sesi-SP chegaram na grande decisão da Superliga Masculina 2023/24, que acontece neste domingo (28), no ginásio Geraldão, localizado na Imbiribeira- Zona Sul do Recife. O duelo reúne duas equipes que passaram por dificuldades, mas conseguiram superar os obstáculos ao longo da competição.

Esse foi o discurso geral dos técnicos e capitães que participaram de entrevista coletiva nesta sexta-feira (26), já na Capital pernambucana. Os argentinos Horácio Dileo e Damián González representaram a equipe de Campinas, enquanto Anderson Rodrigues e Éder Carbonera falaram pelo time de Bauru.

Os dois treinadores ressaltaram as dificuldades, mas valorizaram o trabalho das suas equipes que não desistiram da competição em nenhum momento.

"A temporada foi irregular, mas entregar tudo foi sempre. O time fez isso em todas as rodadas. A virada de chave se dá por fruto do trabalho, convicção e não deixar o que acontece fora trazer danos para dentro. Essa foi uma tarefa fundamental para mim. Ganhar ou perder faz parte. O que não tem negociação é o esforço diário e a defesa dos valores. O time entendeu isso sempre”, disse Horácio.

Anderson destacou a interação entre atletas jovens e mais experientes no grupo do Sesi-SP. “O caminhar de chegar até a final foi cheio de altos e baixos. Tivemos tropeços no começo da Superliga. É uma equipe jovem com uma mescla de experientes. Ninguém sabe o que a gente passa todos os dias para chegar aqui”.

Os capitães González e Éder exercem um papel de liderança dentro de suas equipes. Neste momento de decisão, os dois comentaram sobre a função de cada um de transmitir segurança para o grupo.

"É um papel extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo recompensador quando você vê o resultado que nós tivemos. Meu trabalho diário é puxar muito a orelha e cobrar muito deles. Eu tenho que usar minha experiência de alguma forma e tenta passar para os mais jovens alguns atalhos para eles não passarem por erros que a gente já cometeu", reforçou Éder.

Apesar da vasta experiência, o argentino González destacou que até ele sofre com a ansiedade nesse momento decisivo.

“É difícil controlar a ansiedade. Todo mundo queria chegar no domingo, mas temos que nos preparar. Mesmo com 41 anos, tenho essa ansiedade e nervosismo de chegar a mais uma final. Temos que ficar juntos para tentar tranquilizar a cabeça sobretudo. O corpo vai chegar bem no domingo, mas acho importante durante a semana controlar a cabeça e não perder o foco para poder desenvolver nosso melhor jogo que foi o que nos trouxe até aqui”, completou Gonzales.

Ainda restam ingressos para acompanhar a decisão da Superliga masculina.



