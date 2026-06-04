Capitão do Canadá revela esperança de ser titular na estreia da Copa: 'Tudo é possível'

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Jogador mais experiente da seleção canadense para a disputa da Copa do Mundo, o defensor Alphonso Davies vem travando uma verdadeira luta contra o tempo para conseguir estar em campo a tempo de ajudar seus companheiros neste torneio de seleções.



Em conversa com os jornalistas após o treinamento, ele comentou a sua expectativa diante do esforço que vem sendo feito para poder reforçar a equipe canadense já nesta fase de classificação do Mundial.



"O primeiro jogo está chegando bem rápido. A coisa de que falamos, eu e o técnico, e as pessoas que estavam (em uma reunião sobre minha condição física), acho que entendemos o quão importante é o primeiro jogo. Tudo é possível na vida. Para mim, depende de como a recuperação está indo", afirmou o atleta de 25 anos.





Em tratamento intensivo, ele vem fazendo um trabalho à parte para se recuperar de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. A contusão aconteceu no dia 6 de maio, no confronto do Bayern contra o Paris Saint-Germain, em partida válida pela semifinal da Champions League.



Apesar da ansiedade de estar em campo (o Canadá é uma das sedes da Copa ao lado dos Estados Unidos e do México), Davies deixou claro que nada deve ser precipitado e disse que pular processos nesta tentativa de retornar não é o melhor caminho.



"Entendemos que a recuperação sempre é uma coisa importante. Se eu estiver me recuperando da melhor forma possível, vamos ver. Se não, então não há necessidade de apressar.



O Canadá está no Grupo B e vai realizar o seu primeiro compromisso no dia 12 de junho, no Toronto Field, contra a seleção da Bósnia. Na segunda rodada, o desafio vai ser contra o Catar, no Vancouver Place, no dia 18. A última partida desta etapa de classificação será diante Suíça, dia 24, no mesmo estádio.

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