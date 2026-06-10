Capitão do Irã na Copa diz que política de vistos dos EUA causaram 'tensão' no Mundial

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O atacante Mehdi Taremi, capitão da seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026, criticou as restrições impostas pelos Estados Unidos à delegação iraniana e afirmou que a política de vistos adotada pelo país tem causado um clima de "tensão" durante o torneio.



Em entrevista à ESPN, o jogador disse que a atmosfera vivida antes da competição é diferente daquela normalmente encontrada em Copas do Mundo. Segundo ele, a negativa de vistos para integrantes da delegação iraniana contribuiu para esse cenário.



"Participei de três Copas do Mundo e sempre dizem que, quando você desembarca no país-sede, existe uma atmosfera única de amizade e integração. Infelizmente, não estou sentindo isso agora. Há muita tensão nesta Copa do Mundo", afirmou.





A seleção iraniana chegou ao México no último fim de semana para concluir sua preparação. Inicialmente, a equipe teria como base de treinamentos a cidade de Tucson, nos Estados Unidos, mas a estrutura foi transferida para Tijuana, na fronteira mexicana, após conversas com a Fifa.



Além da mudança logística, 14 integrantes da delegação iraniana tiveram pedidos de visto negados para entrar nos Estados Unidos. Entre eles está o vice-presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Mohammed Nabi, que afirmou que a entidade segue trabalhando junto à Fifa para tentar reverter a situação.



"Não deve haver discriminação no esporte. Todos devem ser tratados de forma igual", declarou o dirigente.



Os problemas extracampo se somam às dificuldades enfrentadas pela seleção em razão da guerra envolvendo o Irã. O conflito afetou o calendário do futebol local e obrigou a equipe nacional a realizar parte de sua preparação na Turquia antes da viagem para a América do Norte.



Apesar do cenário, os jogadores afirmam estar concentrados na disputa do Mundial. O atacante Alireza Jahanbakhsh reconheceu que o momento é delicado, principalmente pela preocupação com familiares e amigos que permanecem no país, mas reforçou que o grupo tenta manter o foco dentro de campo.



O Irã estreia na Copa do Mundo diante da Nova Zelândia e fará todos os seus jogos da fase de grupos em território norte-americano.

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