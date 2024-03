A- A+

NÁUTICO Capitão do Náutico assegura time "responsável, qualificado e preparado" para levantar taça do PE Rafael Vaz também projeta apoio da torcida do Náutico para primeiro jogo diante do Sport, nos Aflitos

Zagueiro e capitão do Náutico, Rafael Vaz aponta o grupo como "responsável, qualificado e preparado", de olho nos dois jogos da fase final do Campeonato Pernambucano deste ano, contra o rival Sport. O primeiro duelo acontecerá neste sábado (30), no Estádio dos Aflitos, no Recife, onde ele também espera poder contar com o apoio da torcida.

“O nosso grupo, independente da idade, é muito responsável, qualificado e preparado. Esse é o momento. A oportunidade não aparece muitas vezes. Vamos chegar aos nossos objetivos finais. A casa é nossa e nós dependemos muito da torcida. Vai ser um grande jogo e nós vamos conseguir os nossos objetivos. Com o apoio deles, ficamos mais fortes”, garante.

Ao rememorar o avanço do time pernambucano às quartas de final da Copa do Nordeste, apesar da derrota para o América-RN por 1 a 0, o atleta diz que os objetivos estão sendo cumpridos pelo time, que tem como próxima meta a conquista da taça estadual.

“Se o torcedor tem que estar empolgado, é agora. Nós já nos classificamos para a Copa do Nordeste e chegamos até a final do Pernambucano. O grupo veio com um propósito e nós estamos cumprindo. Tudo o que prometemos para nós mesmos, cumprimos. Agora é continuar trabalhando”, diz o zagueiro.

Veja também

SPORT "Isso é irrelevante e insignificativo", minimiza treinador do Sport, sobre sua ausência ante Náutico