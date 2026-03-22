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FUTEBOL

Capitão do Senegal, Gueye se oferece para devolver medalhas após título da CAN ser dado a Marrocos

Jogador critica decisão da CAF, mas diz que gesto pode ajudar a 'acalmar tensões' entre países

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Meia Idrissa Gana Gueye lamenta por perder chance de gol para SenegalMeia Idrissa Gana Gueye lamenta por perder chance de gol para Senegal - Foto: Ozan Kose/AFP

O meio-campista Idrissa Gueye, capitão do Senegal na final da Copa Africana de Nações (CAN) 2025, afirmou que está disposto a devolver as medalhas conquistadas em campo após a Confederação Africana de Futebol (CAF) atribuir o título a Marrocos por decisão administrativa.

A entidade declarou o Senegal derrotado por “falta de comparência” na final e homologou o resultado em 3 a 0 para os marroquinos, dois meses após a partida, vencida pelos senegaleses por 1 a 0 na prorrogação.

Em entrevista ao Canal+, após vitória do Everton sobre o Chelsea, Gueye classificou a decisão como “ridícula” e adotou um tom conciliador.

— Comprometo-me pessoalmente a juntar as medalhas e talvez devolvê-las a Marrocos, se isso puder acalmar as tensões entre os dois países — afirmou.

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Apesar da declaração, o jogador foi enfático ao defender que o Senegal é o verdadeiro campeão.

— Um jogo de futebol ganha-se no campo. Foi o que fizemos. Merecemos ser campeões de África. Para nós, somos os campeões — disse.

A Federação Senegalesa de Futebol decidiu recorrer da decisão ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), na Suíça. Gueye, no entanto, indicou que não apoiaria a medida.

— Se dependesse de mim, teria dito para não recorrer — declarou.

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