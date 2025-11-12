Capitão do Sport, Rafael Thyere visita pacientes do Hospital das Clínicas da UFPE

A- A+

Titular e capitão do Sport, o zagueiro Rafael Thyere deixou o momento da equipe de lado, com o objetivo de fazer a alegria de pacientes e profissionais do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Nesta quarta-feira (12), o defensor rubro-negro vistou o hospital, onde foi atencioso e tirou fotos e presenteou torcedores do Sport com camisas oficiais do clube. Ele foi ao local a convite do técnico em enfermagem Felipe dos Santos.

"Foi um momento muito marcante para mim. Vivenciar tudo isso, poder estar junto com vocês, poder conhecer todo o trabalho que é feito, realizado com muito amor e carinho. Eu fico muito feliz mesmo de Deus ter me proporcionado esse momento", falou o jogador em mensagem para o hospital.

Próximo jogo

Com Thyere à disposição, o Sport volta a entrar em campo neste sábado (15). Na oportunidade, o Rubro-negro recebe o Flamengo, às 18h30, na Arena de Pernambuco, em jogo atrasado da 12ª rodada. O compromisso pode rebaixar o Leão de forma matemática à Série B.

