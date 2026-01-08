Qui, 08 de Janeiro

quinta08/01/2026
Futebol Internacional

Capitão do Tottenham critica diretoria após derrota e gera tensão com torcida

Pedro Porro e Richarlison apoiam Romero nas redes

Cristian Romero, zagueiro do Tottenham, criticou a diretoria do clube inglêsCristian Romero, zagueiro do Tottenham, criticou a diretoria do clube inglês - Foto: Glyn Kirk/AFP

A derrota do Tottenham Hotspur para o Bournemouth, por 3 a 2, nesta quarta-feira, provocou uma reação contundente do capitão Cristian Romero nas redes sociais e acirrou o clima no clube.

Em uma publicação no Instagram, posteriormente editada, o zagueiro argentino chegou a acusar a direção dos Spurs de “mentir”, antes de remover o trecho.

Romero iniciou o texto pedindo desculpas aos torcedores pelo revés em casa.

“Peço desculpa a todos os adeptos que nos seguem para todo o lado. Nós somos os responsáveis, não há dúvida disso. Eu sou o primeiro“, escreveu.

Na sequência, criticou a ausência de posicionamentos em momentos de crise:

“Em momentos como este, deviam ser outras pessoas a aparecer para falar, mas não o fazem. Só aparecem quando as coisas correm bem“, afirmou, retirando depois a expressão mais dura.

A postagem recebeu apoio imediato de companheiros. Pedro Porro comentou “Amém. Continua, irmão. Ainda temos muitas batalhas pela frente”, enquanto Richarlison reagiu com aplausos.

A tensão extrapolou as redes sociais. Após o apito final, jogadores do Tottenham discutiram com torcedores nas arquibancadas. Micky van de Ven precisou ser contido por um membro do staff ao confrontar um adepto.

João Palhinha e Pedro Porro também trocaram palavras com torcedores, com intervenção de seguranças; Palhinha chegou a ultrapassar as placas de publicidade para se aproximar da torcida.

