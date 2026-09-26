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Série C Capitão William Alves celebra determinação em empate contra Floresta: "um ponto de acesso" Líder do Santa Cruz convocou torcida para lotar a Arena no próximo jogo contra o Maringá, que pode selar o acesso à Série B

Foi suado, com muita emoção, mas o Santa Cruz conseguiu dar mais um pequeno, mas importante, passo rumo ao acesso à Série B. Neste sábado (26), no estádio Presidente Vargas, a Cobra Coral arrancou empate em 1x1 diante do Floresta, conquista que foi bastante celebrada por William Alves, capitão da equipe após o apito final.

Emocionado e exausto da partida, o zagueiro afirma que a equipe sai ainda mais fortalecida e reconhece que o acesso está muito mais perto.



“Saímos muito fortalecidos, é uma equipe que não desiste nunca, em um jogo que foi muito difícil para a gente, mas não largamos, lutamos, fizemos um gol, tomamos um no final, mas estava impedido, o VAR revisou todos os lances, ninguém foi prejudicado, foi um jogo justo e é um ponto importante, um ponto de acesso, de colocar a gente muito bem na competição e contra o concorrente direto, que não deixamos eles crescerem na competição.

Matematicamente, o Floresta, primeiro time fora do G2 do Grupo B, só pode chegar até os dez pontos. Dessa forma, um empate diante do Maringá, na Arena de Pernambuco, no próximo sábado (03), será o suficiente para garantir o acesso. O capitão convocou a torcida para fazer uma bela torcida e conquistar o acesso.

"Agora temos dois jogos, um em casa que pode selar o nosso acesso e espero que o nosso torcedor vá como sempre foi e lote aquela Arena, para que possamos fazer o nosso último ato, que é subir esse time", afirmou William Alves.



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