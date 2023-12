A- A+

Náutico Cara nova: Náutico contrata o meia Marco Antônio, que estava no Botafogo-PB Vínculo do jogador com o Timbu vai até abril de 2025

Mais um e contando... Na noite desta sexta-feira (1º), o Náutico acertou a contratação do sexto reforço para a temporada. Trata-se do meia Marco Antônio, de 23 anos, que disputou a última Série C do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo-PB. O contrato do atleta será válido até abril de 2025.

O volante Marco Antônio é mais um reforço do Náutico para 2024. O jogador, que possui passagens por Internacional e Ceará, estava no Botafogo-PB disputando a Série C do Brasileirão. pic.twitter.com/PXYt80nhfd — Náutico (@nauticope) December 2, 2023

Depois de fazer apenas uma partida pelo Ypiranga-RS em 2023, Marco Antônio se transferiu para o Botafogo-PB. Pelo Belo, foram 28 apresentações e quatro gols anotados.

No currículo, soma passagens pelas categorias de base do Internacional e Ceará. Pedlo Vozão, aliás, deu início à trajetória no futebol profissional, em 2021. No ano passado, defendeu o Remo.

Além do meio-campista, o Náutico já anunciou outras cinco caras novas para 2024: os zagueiros Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Matos, o lateral-direito Arnaldo e o volante Lorran.

