Cara nova: Sport acerta a chegada do meia Pedro Vilhena, revelado pelo São Paulo

Depois de acertar a contratação em definitivo de Thiago Couto junto ao São Paulo, o Sport anunciou a chegada de mais um reforço vindo do Tricolor do Morumbi. Trata-se do meia Pedro Vilhena, que desembarca na Ilha do Retiro por empréstimo até o fim da temporada 2024. O jogador já se apresentou ao CT rubro-negro para dar início à pré-temporada.

Aos 21 anos, Pedro fez toda sua base no São Paulo, onde foi um dos destaques na equipe sub-20 tricolor. No profissional, só participou de uma partida. Atuou na derrota por 2x1 para o Fortaleza, pela Série A do ano passado.

Décimo reforço do Sport, Pedro Vilhena é a primeira contratação rubro-negra para o setor de criação. No meio, ele terá a concorrência de Alan Ruiz, que renovou o vínculo com o clube pernambucano.

Além de Pedro Vilhena, o Sport já contratou os goleiros Caíque França e Thiago Couto, o lateral-direito Lucas Ramon, o zagueiro Luciano Castán, o lateral-esquerdo Riquelme, e os atacantes Zé Roberto, Pablo Dyego, Arthur Caíke e Romarinho.

