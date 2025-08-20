A- A+

Caratê Carateca da ABECC conquista passaporte esportivo e vai disputar Pan no Paraguai Jovem de 15 anos será o primeiro atleta do projeto a competir internacionalmente; apoio do Governo de Pernambuco garante viagem e fortalece inclusão pelo esporte

O carateca Miguel Leão, de apenas 15 anos, foi contemplado pelo Passaporte Esportivo e representará Pernambuco e o Brasil no Pan-Americano de Karatê, que será disputado neste mês, no Paraguai. O benefício, concedido pelo Governo do Estado, cobre passagens aéreas e tem permitido que atletas da Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) participem de competições nacionais e internacionais.

Primeira experiência internacional

Emocionado, Miguel celebrou a chance de competir fora do país pela primeira vez.

“Estou muito feliz em vestir a camisa da ABECC, de Pernambuco e do Brasil na minha primeira competição internacional. Além de ser a realização de um sonho, essa conquista é fruto de um trabalho construído por várias mãos. Não faltarão dedicação e garra para trazer uma medalha”, afirmou o jovem atleta.

Papel social da ABECC

Referência na formação de talentos em judô, karatê e taekwondo, a ABECC atua há anos em comunidades de alta vulnerabilidade social no Recife, oferecendo o esporte como ferramenta de transformação.

A coordenadora geral da instituição, Thais Melo, destacou o impacto do apoio recebido.

“Com o Passaporte Esportivo conseguimos ampliar não apenas as conquistas dentro das quadras, mas também o desenvolvimento social e cultural desses jovens. São experiências que marcam a vida deles e abrem novas perspectivas de futuro”, explicou.

Incentivo do Governo de Pernambuco

Durante a solenidade de anúncio dos contemplados, realizada no Palácio do Campo das Princesas, Thais agradeceu à governadora Raquel Lyra, à vice-governadora Priscila Krause e à secretária de Esportes, Ivete Lacerda, pelo incentivo contínuo ao projeto.

“Esse suporte nos dá condições de continuar investindo em nossos atletas e levando o nome de Pernambuco para além das fronteiras”, concluiu a gestora.

