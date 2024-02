"Carinho da torcida fez diferença", celebra Lucas Lima em retorno ao Sport; meia está regularizado

A- A+

Após 11 anos, o meia Lucas Lima está de volta ao Sport. Apresentado nesta quinta (8), no CT José Médicis, o atleta já teve o nome publicado no no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando à disposição do técnico Mariano Soso para em breve reestrear com a camisa leonina. Mas antes mesmo de voltar a atuar oficialmente com o uniforme vermelho e preto, o jogador já deixou claro que considera que a decisão de regressar ao Recife teve peso decisivo do carinho da torcida. Confira trechos da entrevista coletiva do atleta.



Expectativa e humildade



Só de eu estar vestindo esse escudo fala por si. Nos últimos anos eu tenho jogado, tenho bons números de participações. Talvez eu não tenha tantos gols, mas tem estatísticas que poucas pessoas veem. Minha motivação é estar vestindo esse escudo. Há 11 anos atrás eu vesti essa camisa e senti o gosto. Sei de toda a expectativa do clube e da torcida, mas a palavra chave é ter humildade para trabalhar e mostrar a cada dia o meu valor.



Negociação e carinho



Faltando dois meses para terminar o ano, meu irmão sofreu um acidente. Coisa de vida ou morte, que pouca gente soube. Quando o Sport me procurou, ele ainda tinha uma operação a fazer. Eu sabia da minha situação no Santos e, particularmente, não poderia dizer não. Mas eu queria ter esse tempo com minha família depois da operação. Eu fui muito feliz aqui. Foi o clube que me abriu as portas para chegar à Seleção e jogar em grandes clubes em São Paulo. Tudo passou por aqui. Quando escolhi vir para cá (em 2013), foi a escolha certa, mesmo nem sabendo se seria.



Sensação na segunda passagem

É como se fosse tudo novo. Quando passei aqui, eu era muito novo. Tinham muitas dúvidas se eu daria certo. Saí da última divisão de São Paulo, fui para o Inter e depois para cá. Na época, foi o melhor para mim. Desde que cheguei aqui, o carinho da torcida foi imenso. Isso fez diferença na minha volta. Tenho certeza que vamos brigar por títulos.



Quando ele pode estrear?



Vinha treinando em separado, não no ritmo da rapaziada. Não estava treinando com bola, era mais físico. Tenho conversado bastante com o professor e ele diz: ‘trabalha, trabalha’. Ele gosta de quem trabalha. Quero oferecer minha humildade, alegria e experiência. Quero jogar, fazer gols, dar assistências e que o clube tenha sucesso.

