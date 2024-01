A- A+

Retorno Cariús acerta retorno ao Sport e já está no Recife para realizar exames médicos O lateral-esquerdo de 30 anos chegou à Capital pernambucana no início desta terça-feira (16)

O lateral-esquerdo Igor Cariús acertou o retorno ao Sport. O jogador de 30 anos, que ficou um período do ano passado punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por envolvimento em manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro de 2022, terá um pré-contrato com o Leão até ficar livre da punição no dia 25 de janeiro e ficar à disposição para atuar em campo. O atleta chegou ao Recife nesta terça-feira (16) para realizar exames médicos. O novo vínculo será até o final de 2024.

O jogador tinha sido punido em setembro de 2023 com a pena de 360 dias afastado do futebol. Seus representantes jurídicos conseguiram reverter a metade final da punição - 180 dias - em pagamento de multa que será no valor de 60 mil reais.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o empresário do atleta- Jonas Diniz-, informou que as partes aguardaram a decisão do STJD de recorrer ou não da reversão. O prazo final era a última segunda-feira (15) e o tribunal manteve a liberação de Cariús da parte final da punição.

Vale lembrar que, apesar da punição do STJD, Cariús seguiu se apresentando no dia a dia do Sport e só teve sua saída anunciada ao final da Série B. O jogador tinha uma boa relação com o elenco e a comissão técnica. Esse foi o motivo para o atleta priorizar o retorno ao Leão.

2023 de Cariús

Cariús fez 41 partidas com a camisa rubro-negra em 2023. Ele marcou um gol e contribuiu com uma assistência. O lateral-esquerdo entrou em campo pela última vez no dia 28 de julho de 2023, no confronto entre o clube pernambucano e o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Titular em 2023, Cariús vai disputar a posição neste ano com Felipinho e os garotos Riquelme, que veio emprestado do Vasco, e Victor Gabriel- da base leonina.



Veja também

Ciclismo Night Riders 2024 divulga data da etapa em Recife