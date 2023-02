A- A+

Sport Cariús comemora bom início com a camisa do Sport e projeta evolução do time Titular da lateral esquerda, jogador contribuiu com duas assistências na temporada

O lateral-esquerdo Igor Cariús chegou ao Sport no início da temporada com a missão de assumir a titularidade no lado esquerdo da defesa do Leão. Principalmente após a saída de Sander. Desde então, o nmovo dona da posição tem feito bons jogos e ajudado o Rubro-negro em 2023.

Em sete partidas disputadas, o jogador deu duas assistências para gols, o último para Jorginho, na partida contra o Campinense, pela Copa do Nordeste, vencida pelo Sport por 2 a 0. Cariús comentou sobre o bom início de temporada pelo Sport.

“Graças a Deus, tem sido um bom início de ano com a camisa do Sport. Estou muito feliz e motivado em estar vestindo essa camisa. Tenho trabalhado muito nos treinamentos, juntamente com os meus companheiros, para chegar nos jogos na melhor forma possível. Temos feito bons jogos, tanto defensivamente, como ofensivamente e conquistado os resultados, que é o mais importante”, disse.

A boa atuação contra o Campinense foi reconhecida. Cariús foi eleito o craque da partida nas redes oficiais do clube. O Sport ainda não foi derrotado na atual temporada. São oito jogos, sendo um empate, na estreia do Pernambucano, e sete vitórias seguidas desde então. Destacando o momento da equipe, o lateral projetou ainda uma evolução.

“Nós vivemos um bom momento dentro da temporada. São sete vitórias seguidas, isso traz muita moral e confiança. Sabemos que manter essa sequência não será fácil, enfrentamos adversários qualificados, mas vamos seguir buscando as vitórias e manter essa invencibilidade. Estamos ainda em um início de temporada, mas a nossa expectativa é de seguir evoluindo e melhorar a cada dia”, concluiu.

Nesta quarta-feira (8), às 20h, o Sport visita o Porto, em Caruaru, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Veja também

Terremoto na Turquia Vivendo na Turquia há cinco anos, jogador pernambucano relata as últimas horas da tragédia