"O torcedor está chateado com muita razão", diz Cariús sobre fase do Sport

A- A+

O lateral-esquerdo do Sport, Igor Cariús, não escondeu a insatisfação com o momento vivido pelo clube dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a equipe na lanterna da competição, com dois pontos, e ainda sem vencer no certame, o jogador deu razão às críticas dos torcedores sobre o desempenho do elenco.

"Acho que o torcedor está chateado com muita razão. De 18 pontos disputados, conquistamos só dois pontos. Isso não pode. Pelo projeto, pelo investimento, pela camisa que a gente veste... Todo grupo tem essa consciência, é se cobrar mais, todos sabemos que precisamos melhorar bastante", pontuou o camisa 16.

Em meio à fase conturbada, o Sport terá mais uma semana livre até voltar a entrar em campo. No sábado (3), o Leão visita o Fluminense, no Maracanã, e o período sem partida será importante, na visão de Cariús, para a volta de jogadores entregues ao departamento médico.

Dalbert, Rafael Thyere e Pablo estão na transição física. Sérgio Oliveira trata uma lesão muscular na posterior da coxa direita, enquanto Gonçalo Paciência deixou o último jogo com dores na região da coxa.

"Projeto uma semana para recuperar bem, recuperar alguns atletas que estão no DM para irmos com força máxima para o Rio de Janeiro. É mentalizar na semana, encarar que será uma final de cameponato, assim temos que encarar jogo a jogo para trazer para casa a vitória e os três pontos", enfatizou o lateral-esquerdo.

Veja também