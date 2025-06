A- A+

Sport Cariús comenta lado mental do elenco do Sport com má fase do time: "a gente sente demais" Lateral-esquerdo também fez autocrítica sobre seu momento na equipe e elogiou trabalho de Daniel Paulista

Com o Sport em ritmo de intertemporada, o lateral-esquerdo Igor Cariús enfatizou que o período está sendo importante para recuperar o lado mental da equipe. Segundo o jogador, o grupo está incomodado com a situação do clube na Série A do Brasileiro, mas precisa manter a cabeça erguida para buscar qualquer tipo de recuperação dentro do campeonato.

"Eu acho que o lado mental é complicado, porque a gente sente muito. Quando a vitória não vem, a gente sente demais, a gente está muito incomodado com a situação. O Sport, pela grandeza que tem, não poderia estar passando por essa situação. A gente sente, somos seres humanos, mas temos que ser fortes mentalmente para passar por essas situações de cabeça erguida, e também não se acovardando, estar sempre lutando, buscar a vitória", salientou.

Diferente de outras temporadas, onde foi destaque do Leão, Cariús demonstrou estar insatisfeito, também, com suas performances neste ano. O jogador afirmou se cobrar na busca pela evolução, mas declarou que o coletivo sempre irá se sobressair em relação ao individual dentro do elenco.

"Todo atleta vive de altos e baixos. Acho que não estou em um bom momento, a gente tem que se cobrar e eu me cobro muito, tenho uma autocrítica muito grande. Sei quando estou bem, quando estou mal. Mas temos que trabalhar para voltar e ir bem. O mais importante não sou eu, é o coletivo. O mais importante para mim é a vitória", pontuou.

Com o clube prestes a completar duas semanas de intertemporada, o lateral-esquerdo do Sport aproveitou ainda para elogiar o trabalho desempenhado por Daniel Paulista. Na visão do camisa 16, a dedicação tem sido a maior possível para tentar livrar o Sport da má fase atual.

"O Daniel é um cara que tem mais de dez anos de casa. É um cara que é o comando da casa aqui no Sport. Não é que o ambiente não estava leve com os treinadores que passaram aqui. O ambiente sempre foi bom, mas (Daniel) é um cara que conhece o clube há muito tempo, e que teve essa parada. É um cara que está ajudando bastante, está sendo muito intenso. Estamos treinando muito forte, se dedicando ao máximo a 200% para tirar o Sport desta situação", falou.

