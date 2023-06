Cariús titular? Enderson afirma que camisa 16 terá que reconquistar espaço no Sport

A- A+

Que o Sport está bem servido na lateral esquerda, isso não é dúvida entre os rubro-negros. Igor Cariús e Felipinho, quando acionados, têm demonstrado bons níveis de atuação na temporada. No entanto, obviamente, apenas um será o responsável por ser acionado na formação inicial das partidas. Atualmente, de acordo com Enderson Moreira, Felipinho está na frente do antigo dono da posição. Segundo o técnico, Cariús terá que mostrar que merece a vaga para recuperar o espaço no time.

“O Igor (Cariús) vem de um processo de afastamento e ele tem que reconquistar o espaço dele. Isso não será dado para ele, tem que entender que a partir do momento que ele esteve ausente, um outro jogador esteve na frente”, declarou Enderson, após o empate com a Ponte Preta, em Campinas.

Com 32 jogos na temporada, um gol e sete assistências, Cariús era titular absoluto da lateral esquerda do Sport até ser suspenso preventivamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador é um dos investigados por suposta participação no esquema de apostas e manipulação de resultados no futebol brasileiro. Foram 20 dias longe dos gramados.

No início de junho, entretanto, o camisa 16 foi julgado e absolvido. Após pedido imediato do Sport, o atleta foi liberado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para atuar, voltando a ser relacionado no confronto entre o Leão e o Londrina, fora de casa, no último dia 4. Na ocasião, iniciou a partida no banco de reservas. Na segunda etapa, ao entrar no lugar de Felipinho, contribuiu com uma assistência para Vagner Love marcar o gol da vitória.

No triunfo sobre o Avaí na rodada seguinte, Cariús foi acionado no time titular e deixou o campo aos 35 minutos do segundo tempo, ao sentir cansaço pela falta de ritmo de jogo. Já no empate com a Ponte, viu Felipinho ser escolhido por Enderson, mais uma vez, para figurar entre os titulares.

Em meio a briga pelo espaço no time titular, o Sport segue se preparando para mais uma rodada da Série B. Com semana cheia, o Leão trabalha para encarar o Vila Nova, no domingo, às 18h, na Ilha do Retiro. O confronto é atrasado da 2ª rodada da competição nacional.

Veja também

Futebol Messi reafirma que não vai disputar Copa do Mundo de 2026