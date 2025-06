A- A+

Polêmica Carlinhos Bala diz que foi melhor que Diego Souza, que rebate: "Precisa dar uma segurada" Episódio aconteceu após trecho de entrevista com Bala ter sido publicada no instagram

O ex-jogador de futebol Carlinhos Bala, que tem passagens por Sport, Náutico e Santa Cruz, causou uma polêmica no futebol pernambucano, nesta quarta-feira (25).

Em um trecho de uma entrevista realizada no canal do YouTube Qxute, publicada no Instagram, o ex-atacante admitiu ser melhor que o também ex-jogador Diego Souza, ídolo do Sport.

“Diego Souza teve a história dele lá, aqui foi apenas o Campeonato Pernambucano”, Argumentou Bala.





Diego Souza, no entanto, não gostou da resposta de Carlinhos Bala e rebateu o ex-atacante, dizendo que ele estava o desvalorizando.

“A nível de talento, não vou nem discutir, porque não tem como comparar, já que ele se apega a Pernambuco, querendo tirar o mérito das pessoas”, iniciou Diego Souza.

O ex-meia ainda continuou, citando títulos conquistados, passagem pela Seleção Brasileira e dizendo ter feito mais gols que Carlinhos Bala somente com a perna esquerda.

“Vamos lá: disputei dois pernambucanos, ganhei um; quatro anos no Campeonato Brasileiro, sempre na Série A, artilheiro da competição, sendo meia-atacante. Seleção Brasileiro, oi? Muito mais gols, e na série A, só de perna esquerda tenho mais gols que você! Foi mal, apelei mais é só pra dar uma segurada”, disparou. “Você foi bom jogador, mas tem que saber quem assustar, porque aqui o castelo é assombrado já! Beijos, não é da minha pessoa responder ou ser mal educado, mas não é de hoje que você precisa dar uma segurada. Não sou melhor que ninguém e nem pior, cada um tem sua história!”, concluiu Diego Souza.

Comentário de Diego Souza. Foto: Reprodução/Instagram.

No comparativo entre os dois no futebol pernambucano, nas suas três passagens pelo Sport, Diego Souza acumula um título do Campeonato Pernambucano e uma Taça Ariano Suassuna, ambas em 2017. Na história do Leão, Diego Souza acumula 58 gols, incluindo uma artilharia de Campeonato Brasileiro, em 2016.

Já Carlinhos Bala conquistou quatro Campeonatos Pernambucanos, sendo dois pelo Sport e dois pelo Santa Cruz. Além disso, pelo Rubro-negro, o ex-atacante conquistou um dos maiores títulos da história da equipe: a Copa do Brasil de 2008. Na oportunidade, Bala chegou, inclusive, a marcar um gol na final contra o Corinthians.

Carlinhos Bala

Além de Diego Souza, Carlinhos Bala também disse ser melhor que Romerito, Fumagalli, Geraldo, João Paulo, Caça-Rato, Jean Carlos e Everton Felipe, todos ídolos ou com passagens marcantes no Trio de Ferro pernambucano.

No comparativo com Caça-Rato, Carlinhos Bala ainda pontuou que o ex-jogador do Santa Cruz só tem a “história do gol de Magrão” para contar. Já contra Everton Felipe, ex-Sport, Bala o classificou na “parte de baixo” da comparação.

Veja a entrevista completa:



Veja também