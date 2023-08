A- A+

Lenda do futebol pernambucano, Carlinhos Bala, aos 43 anos, anunciou que irá jogar pelo Recife Mariners na última quinta-feira (10). O fato inusitado nisso, no entanto, é que o clube é de futebol americano e o ex-jogador, que possui passagens por Sport, Náutico e Santa Cruz, brilhando principalmente com a camisa rubro-negra, irá se aventurar em outro esporte.

Com o movimento, o jogador passa a fazer parte de um grupo seleto de atletas que brilharam em mais de um esporte, uma lista que conta com nomes como Michael Jordan e Ronda Rousey. Pensando nisso, a Folha de Pernambuco preparou um apanhado especial com essas lendas e suas trajetórias por outras modalidades.

Michael Jordan: de ídolo da NBA à promessa no beisebol

Michael Jordan foi ídolo do Chicago Bulls e promessa do White Sox. Foto: Reprodução/Internet

Um dos casos mais emblemáticos desse tipo de movimento é o de Michael Jordan, tido como o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Ídolo do Chicago Bulls, o atleta defendeu a franquia de 1984 a 1998, com um hiato de um ano, entre 93 e 94, sem defender o time. A pausa na carreira veio pelo fato de que o jogador, como ele mesmo já chegou a revelar, querer realizar o sonho de infância de jogar outro esporte: o beisebol.

Assim, ao término da temporada 92/93, que marcou seu terceiro título seguido da NBA, Jordan anunciou sua aposentadoria do basquete para defender o Birmingham Barons, afiliado ao White Sox, que também pertencia à franquia Chicago Bulls, mas na Major League Baseball (MLB). O time defendido pelo atleta fazia parte da divisão 2A da liga, e era uma boa oportunidade para o ídolo do basquete, que desequilibrava na quadra, fazer bonito também na nova modalidade.

Durante a temporada, Michael Jordan chegou a desempenhar bem e anotar boas jogadas, e possuia um bom prospecto de evolução para os anos seguintes. Apesar disso, para a alegria dos fãs do basquete, o atleta resolveu voltar às quadras, e retomou sua carreira na NBA. O jogador chegaria ainda a ganhar mais três títulos pelo Bulls, até se aposentar pela segunda vez, em 1998.

Ronda Rousey: de campeã no Judô à referência no UFC

Antes da carreira vitoriosa no UFC, Ronda Rousey fez história no judô. Foto: Reprodução/Internet

A lutadora norte-americana Ronda Rousey é, sem dúvida nenhuma, mais conhecida por sua trajetória no MMA, por ter sido campeã do peso-galo do UFC por muitos anos, somando inúmeras vitórias em defesa do seu cinturão até se aposentar, em 2022. Mas, para além disso, ela também possui um passado vitorioso no judô, com diversas conquistas históricas para os Estados Unidos.

O primeiro grande marco da carreira da norte-americana no judô foi ainda aos 17 anos, quando foi campeã do Mundial Júnior. Dois anos depois, já com 19, Rousey ainda chegou a disputar o mesmo campeonato, mas, desta vez, terminou com o bronze. Ainda assim, sua trajetória apenas decolou: em 2007, foi campeã dos Jogos Panamericanos de 2007, no Rio de Janeiro, o que lhe rendeu classificação para as Olimpiadas de 2008, em Atenas. Em solo grego, a atleta levou a medalha de ouro e se sagrou a primeira mulher a atingir o feito pelos Estados Unidos.

Marion Jones: de multicampeã no atletismo à surpresa no basquete

Marion Jones já foi conhecida como a mulher mais rápida do mundo no atletismo e chegou também a atuar como profissional do basquete. Foto: Reprodução/Internet

A história de Marion Jones é, provavelmente, uma das mais únicas de todos os nomes desta lista. Ela iniciou sua carreira como um grande nome do atletismo, especializada em saltos e provas de velocidade, atingindo o seu auge ao vencer três medalhas de ouro olímpicas, além de outras duas de bronze, todas conquistadas nos Jogos de Sidney, na Austrália, em 2000. Sete anos depois, no entanto, a atleta confessou que fez uso de anabolizantes, substância proibida, naquela edição do torneio.

Após o episódio, Jones devolveu suas medalhas ao Comitê Olímpico Internacional (COI), que a baniu de participar dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Com isso, a atleta anuncionou sua aposentadoria. Ela só viria voltar a atuar competitivamente em 2010, quando foi anunciada como nova armadora do Tulsa Shock, da WNBA, como novo reforço.

No basquete, a atleta já havia sido até campeã universitária, em 1994, pela Universidade da Carolina do Norte, então o esporte não era novo para ela. Ainda assim, sua carreira no profissional não foi tão vitoriosa, e, em 2011, Marion Jones, que já foi tida como a mulher mais rápida do mundo, se aposentou em definitivo.

Deion Sanders: revesamento entre 'Prime Time' na NFL e estrela do beisebol

Deion Sanders jogou futebol americano e beisebol simultaneamente. Foto: Reprodução/Internet

O caso de Deion Sanders é, no mínimo, peculiar. O atleta iniciou sua carreira em 1989, após ser escolido no draft daquele ano, no Atlanta Falcons, time de futebol americano tradicional da NFL. Por lá, ficou até 1994, quando se transferiu para San Franscisco 49ers, onde teve suas melhores temporadas no esporte, chegando a registrar 303 jardas percorridas e três touchdowns anotados em um ano, recorde do campeonato.

No futebol americano, ficou conhecido também como 'Prime Time', pelo seu alto desempenho dos momentos chave das partidas. Ainda assim, o que há de mais curioso sobre sua carreira é que, enquanto atuava no esporte, ele também era jogador profissional da MLB, de beisebol, e sua melhor passagem foi pelo Yankees. Até hoje, Deion Sanders é o único atleta a jogar o Super Bowl e o World Series, e já chegou, inclusive, a anotar um home run e um touchdown na mesma semana.

