Futebol Internacional Carlitos Tévez será o novo técnico do Independiente O ex-atacante, ídolo do Boca Júniors e detentor de um currículo internacional, começou sua carreira como técnico em 2022, no Rosario Central

Carlos Tévez assumirá nesta terça-feira (22) o Independiente, um dos clubes mais tradicionais do futebol argentino e maior vencedor da Copa Libertadores, com sete títulos, mas que nesta temporada corre risco de rebaixamento para a segunda divisão.

O anúncio da chegada de Tévez foi feito pelo próprio ex-atacante.

"Sim, eu sou o novo técnico do Independiente e na terça-feira será a apresentação na sede" do clube, contou 'Carlitos' em um programa de televisão.

Ele vai assumir a equipe no lugar de Ricardo Zielinski, que pediu demissão no último domingo, horas depois da derrota em casa para o Colón (1 a 0), adversário direto na luta contra o rebaixamento.

Tévez, de 39 anos, chega ao Independiente com a mesma comissão técnica que o acompanhou como treinador do Rosario Central no ano passado, onde teve uma campanha discreta com seis vitórias, nove empates e sete derrotas, menos de 40% de aproveitamento.

A estreia de Carlos Tévez será no próximo domingo, contra o Vélez Sarsfield, outro adversário direto na luta pela permanência, em Avellaneda.

