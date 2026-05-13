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Seleção Carlo Ancelotti confirma Thiago Silva nos planos para a Copa: "Está jogando muito bem" Em entrevista ao The Guardian, treinador italiano afirmou que veterano vive grande momento e segue cotado para o Mundial de 2026

O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlo Ancelotti, confirmou que Thiago Silva segue nos planos para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o treinador elogiou a temporada do experiente defensor e indicou que ele pode disputar o quinto Mundial da carreira aos 41 anos.

— Thiago Silva está nos planos, sim. Ele vem jogando muito bem, conquistou o Campeonato Português e está em ótima forma física — afirmou Ancelotti.

O veterano vive a expectativa de integrar a lista final da Seleção, que será anunciada no próximo dia 18 de maio. Caso seja convocado, Thiago Silva alcançará a marca rara de cinco participações em Copas do Mundo, repetindo uma longevidade histórica no futebol brasileiro.

Durante a entrevista, Ancelotti também comentou a situação de Neymar e deixou claro que a presença do camisa 10 no Mundial dependerá exclusivamente de suas condições físicas.

— A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar — declarou.

O italiano ressaltou que, no caso do atacante, não existe dúvida em relação à qualidade técnica.

— Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim — completou.

Ancelotti também destacou a importância das lideranças dentro do elenco brasileiro e citou jogadores que considera fundamentais na gestão do grupo.

— Líderes são importantes. Felizmente, este elenco tem líderes muito respeitados. Líderes que não falam muito, mas dão um bom exemplo, como Alisson Becker, Casemiro, Marquinhos e Raphinha. Nesse sentido, o elenco está em boas mãos — disse.

Esta será a quarta experiência de Ancelotti em Copas do Mundo. Como jogador, disputou os Mundiais de 1986 e 1990 pela Seleção Italiana de Futebol. Em 1994, trabalhou como auxiliar técnico de Arrigo Sacchi justamente na edição disputada nos Estados Unidos, quando a Itália perdeu a final nos pênaltis para o Brasil.

O treinador afirmou guardar lembranças fortes daquele torneio, especialmente pelas condições climáticas enfrentadas na época.

— Em 1994, os jogos eram ao meio-dia em Nova York, com temperaturas de 43°C. Agora, os horários são melhores. O clima não será um problema como era em 1994 — afirmou.

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