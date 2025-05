A- A+

FUTEBOL Carlo Ancelotti conhece Cristo Redentor, é festejado por populares e recebe bênção de padre O novo técnico da seleção brasileira masculina do futebol sonhava em conhecer o principal ponto turístico do Rio

No comando da seleção brasileira desde a última segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti visitou o Cristo Redentor, no Rio, na manhã deste sábado. O italiano foi festejado pelos presentes e recebeu a bênção do reitor do Santuário, padre Omar.

Durante a visita, o italiano esteve acompanhado do coordenador executivo geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, de seus auxiliares técnicos, Paul Clement e Francesco Mauri, e do analista de desempenho Simone Montanaro.

Desde que chegou ao Brasil, Ancelotti tem se envolvido ativamente com o futebol nacional e com o País. Na segunda-feira, fez sua primeira convocação, com uma lista de 25 nomes.



Na terça, conheceu a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acompanhado do novo presidente, Samir Xaud, e foi ao Estádio Nilton Santos assistir à vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre a Universidad de Chile, pela Libertadores.

Na quarta-feira, Ancelotti visitou pela primeira vez a Granja Comary, centro de treinamento da seleção em Teresópolis, e, mais tarde, esteve no Maracanã para acompanhar a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, também pela Libertadores.

A estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira será no dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil, às 20h (de Brasília). No dia 10, o Brasil enfrentará o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45.

