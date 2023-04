A- A+

Futebol Carlo Ancelotti critica calendário "apertado" do futebol Treinador do Real Madrid insistiu na necessidade de mudanças para proteger os jogadores

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, reclamou nesta sexta-feira do saturado calendário futebolístico e insistiu na necessidade de mudanças para proteger os jogadores.

"O calendário, objetivamente, não faz sentido. É muito apertado e com muitos jogos. Temos que nos preocupar com a saúde dos jogadores, que são a parte mais importante do futebol", disse o técnico italiano em entrevista coletiva antes da partida de sua equipe neste sábado contra o Celta pela 30ª rodada da LaLiga.

A equipe merengue eliminou o Chelsea na terça-feira nas quartas de final da Liga dos Campeões e vai disputar as semifinais da principal competição europeia contra o Manchester City três dias depois da final da Copa do Rei contra o Osasuna.

"A LaLiga só pensa em si, a federação pensa só em si, a Uefa só pensa em si, a Fifa só pensa em si... Para eles os jogadores não contam e isso não está correto. Não é uma linha boa para o futebol. Algo tem que mudar. Há muitas partidas", acrescentou.

