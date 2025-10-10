A- A+

Futebol Carlo Ancelotti enaltece atuação da seleção brasileira em goleada sobre Coreia do Sul Em entrevista coletiva, o treinador destacou o jogo completo da equipe e a atuação com e sem bola

O técnico Carlo Ancelotti se mostrou satisfeito com a atuação da seleção brasileira na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na manhã desta sexta-feira, no estádio Copa do Mundo de Seul. Em entrevista coletiva, o treinador destacou o jogo completo da equipe e a atuação com e sem bola.

— Foi um jogo completo da equipe. Acho que jogamos muito bem com bola e sem. O compromisso da equipe foi muito bom. Quando o time tem compromisso no jogo depois a qualidade sai e saiu muito bem. O jogo mostrou qualidades individuais muito importantes — disse o técnico Carlo Ancelotti em entrevista coletiva após a partida.

A seleção brasileira goleou os donos da casa com gols de Estêvão (2x), Rodrygo (2x) e Vini Jr., e conseguiu a sua maior vitória pós-Mundial de 2022. Após o confronto, o treinador italiano destacou as atuações de Rodrygo e Estêvão.

— Estou muito satisfeito com o jogo da equipe. Obviamente, se você coloca uma base forte, com uma equipe sólida na defesa, a qualidade individual na frente aparece. A equipe saiu muito bem, porque o Rodrygo jogou uma partida muito boa, o Estêvão também. Na frente, a equipe tem muita variedade, muita solução ofensiva, e hoje aproveitamos a qualidade individual desses jogadores — opinou Ancelotti.

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira, dia 14 de outubro, para enfrentar o Japão, às 7h30 (de Brasília), em outro amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

