Carlo Ancelotti lamenta derrota e critica árbitro de Japão x Brasil: "não tinha experiência"

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O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlo Ancelotti, segue em um momento delicado à frente da seleção brasileira, que perdeu mais um jogo neste sábado (14), para o Japão, por 3 a 2, em Singapura. Expulso no final da partida por reclamação, o italiano lamentou a escolha do singapurense Jansen Foo para apitar o duelo e explicou a confusão.



"Temos muitas coisas boas, alguns nomes que jogaram pela primeira vez. Tivemos qualidade e depois o resultado é condicionado pela atitude do árbitro que não apitava. Tampouco é culpa dele. É um jogo de alto nível e não tinha experiência para a partida", declarou.

"Ele (árbitro) me disse que eu não estava conseguindo controlar o banco e por isso o cartão vermelho. Sobre o resultado, acredito que jogamos bem por 70 minutos, o que queremos fazer. Para o teste que queríamos fazer, ficamos um pouco mais expostos na defesa porque quisemos pressionar mais na frente", acrescentou.



O Brasil levou dois gols com menos de 20 minutos de bola rolando e sofreu mais uma vez com os problemas defensivos e falta de entrosamento. Na coletiva à imprensa, Carlo Ancelotti explicou que o resultado poderia ter sido diferente com a atuação no segundo tempo.



"Acredito que a análise do jogo é que não começamos bem, não tivemos cobertura na defesa, não estávamos equilibrados. A equipe parava porque pensava que o árbitro iria marcar as faltas Conseguimos dois gols, empatamos o jogo, poderíamos vencer no fim com o Endrick. É uma pena o resultado", lamentou.



Além do comandante italiano, o Brasil não poderá contar com o atacante Raphinha na próxima terça-feira (17), no mesmo local, o Estádio Nacional de Singapura, diante da seleção singapurense. O capitão também reclamou da arbitragem no final do duelo e recebeu o cartão vermelho.



Mesmo com a derrota, o técnico prometeu sequência na próxima convocação, em março de 2027. "É evoluir quem está jogando. Jogadores novos que entraram neste período. Disse ontem que estou satisfeito com os jovens e em março vamos fechar um pouco mais o grupo", disse.

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