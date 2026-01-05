A- A+

Lazer Carlo Ancelotti lista seus filmes, músicas e artistas favoritos no mundo "O futebol me permitiu percorrer o mundo com os olhos abertos, onde a inspiração muitas vezes vive longe dos holofotes", escreveu Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti elencou, no último domingo, uma lista de preferências de diversos assuntos em publicação realizada nas redes sociais. Entre músicas, filmes e gastronomia, o técnico da seleção brasileira nomeou as suas opções favoritas em cada uma das categorias.

No cinema, Ancelotti listou obras como O Poderoso Chefão, filme de 1972 do diretor Francis Ford Coppola, e A Lista de Schindler (1993), de Steven Spielberg.



Já na música, o italiano optou por artistas como Queen, Elton John e The Weeknd, além dos conterrâneos Andrea Bocelli e Laura Pausini.

"O futebol me permitiu percorrer o mundo com os olhos abertos, onde a inspiração muitas vezes vive longe dos holofotes", escreveu Carlo Ancelotti nas redes sociais, na qual listou restaurantes que costuma visitar.



O treinador curte férias antes de se reapresentar à seleção brasileira visando a reta final de preparação para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México, no meio do ano. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, rival da estreia, dia 13 de junho, Haiti (19), e Escócia (24).



Antes da competição, a esquadra verde e amarela tem compromissos amistosos agendados diante de França e Croácia, em Orlando e Boston, nos Estados Unidos, respectivamente.

Veja também