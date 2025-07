Carlo Ancelotti preso? Entenda como técnico usou empresas de fachada e foi condenado

A- A+

Promotores espanhóis acusaram o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, de ter montado um esquema "confuso" e "complexo" com empresas de fachada para ocultar rendimentos obtidos com direitos de imagem e outras fontes, como imóveis. A suposta fraude teria ocorrido entre 2014 e 2015, período em que o treinador comandava o Real Madrid.

Por que Carlo Ancelotti foi condenado?

O técnico da seleção brasileira foi condenado a um ano de prisão por uma fraude fiscal cometida em 2014, quando ainda treinava o clube merengue. O treinador italiano também terá de pagar uma multa de 387 mil euros (cerca de R$ 2,4 milhões, na cotação atual) e não poderá obter auxílios ou subsídios públicos por três anos.

Em depoimento ao Tribunal Superior de Justiça de Madri, em abril passado, o italiano destacou que esse sistema de pagamento lhe foi proposto pelo clube merengue e que "todos os jogadores o fazem", assim como outro ex-técnico, José Mourinho.

— Quando o clube me sugeriu, coloquei o Real Madrid em contato com meu consultor. Não lidei com isso porque nunca fui pago dessa forma — disse ele, na ocasião. — Nunca percebi que algo não estava certo — acrescentou, dizendo que "nunca considerou cometer fraude".

O técnico negou ter cometido fraude fiscal intencionalmente no dia da abertura de seu julgamento por supostamente não declarar renda à Receita Federal da Espanha. O caso do italiano foi o mais recente de uma série de casos desse tipo visando figuras esportivas no país.

'Parecia a coisa certa a fazer'

Ancelotti disse ao tribunal que nunca percebeu que a empresa que ele havia criado para transferir esses direitos a ele permitiu que ele pagasse menos impostos.

— Naquela época, todos os jogadores e treinadores estavam fazendo dessa forma, parecia a coisa certa a fazer — disse ele.

Os promotores pediram uma pena de prisão de quatro anos e nove meses para o italiano de 65 anos, suspeito de não declarar mais de um milhão de euros (pouco mais de R$ 6 milhões) ganhos de direitos de imagem durante sua primeira passagem pelo Real Madrid.

A acusação argumenta que Ancelotti havia relatado apenas o salário que recebeu do clube e omitido a renda de seus direitos de imagem em suas declarações de imposto de renda durante esse período.

Casos semelhantes anteriores envolvendo jogadores de futebol resultaram em sentenças suspensas, geralmente por meio de um acordo extrajudicial.

