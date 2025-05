A- A+

Futebol Carlo Ancelotti confirma acerto com seleção: "A partir do dia 26, sou treinador do Brasil" Anúncio oficial do treinador foi feito na manhã desta segunda-feira em coletiva de imprensa no CT do clube espanhol

Após meses de uma novela que parecia não chegar a um final feliz, Carlo Ancelotti foi finalmente anunciado como treinador da Seleção Brasileira pela CBF. Nesta terça-feira (13), o italiano falou pela primeira vez sobre o final da negociação, e classificou o novo trabalho como "um desafio importante".

"A partir do dia 26, serei treinador do Brasil. É um desafio importante, mas só a partir do dia 26. Hoje, sou treinador do Real Madrid e quero acabar bem esta reta final e esta aventura aqui da melhor maneira possível. Preciso pensar no tempo que estou vivendo, nos dias que ainda tenho aqui no Real Madrid. Pelo grande respeito que tenho a esse grande clube, à torcida e aos jogadores, estou focado nesses dias finais", afirmou o italiano.

Questionado sobre como estava se sentindo ao deixar o clube após quatro temporadas, Ancelotti deu uma das respostas mais longas da coletiva. Ele comparou os acontecimentos do futebol aos da vida e relembrou que ganhou "muitos títulos" com a equipe.

"O futebol é como a vida, uma aventura que começa e termina. Desde que cheguei aqui, sabia que um dia teria fim, e será em 25 de maio. Foi um período muito bonito, que eu gostei muito, mas como tudo na vida, um dia tem um fim. Quero terminar muito bem aqui, com seriedade e profissionalismo, e a partir do dia 26 será um novo desafio, muito importante para mim, como foi o Real Madrid. Nunca tive um problema com o clube, é um clube que amo muito, mas essa aventura acabou porque um dia deveria acabar", disse.

Ele também foi perguntado sobre a ausência de uma formalização do encerramento do vínculo pelo Real Madrid, mas afirmou que não há atritos neste quesito.

"O Real Madrid fará um comunicado quando achar que deve, não há nenhum tipo de problema. Não sei quando vai ser, quando for oportuno para o clube. Não há muito mais o que dizer, já que a CBF soltou um comunicado ontem — comentou o treinador, que acrescentou: — o que eu falo com o clube é estritamente pessoal.

*Matéria em atualização

