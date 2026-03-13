Carlos Alberto despejado? Entenda expulsão do ex-jogador de condomínio de luxo no Rio
Ex-jogador de Vasco e Fluminense é acusado de 'comportamento antissocial' após mais de 50 ocorrências
O ex-jogador Carlos Alberto, conhecido por passagens por Vasco e Fluminense, foi alvo de uma decisão da Justiça que determinou sua exclusão do condomínio Alphaland Residence Club, na Barra da Tijuca.
Conforme apurou a coluna do Ancelmo Gois, a medida foi tomada pela 1ª Vara Cível da Regional da Barra no dia 6 de março, após uma ação movida por moradores que relatam uma série de episódios de comportamento considerado antissocial atribuídos ao ex-atleta — ao menos 52 ocorrências registradas desde 2019.
Segundo a sentença, os episódios teriam ocorrido entre junho de 2019 e março de 2023 e envolveriam festas com música alta em horários variados, gritaria, ofensas e uso inadequado de áreas comuns. Ainda cabe recurso ao ex-jogador.
Também foram citados relatos de agressões, danos ao patrimônio de vizinhos e atitudes consideradas incompatíveis com a convivência condominial. Até casos de “orgias sexuais na varanda”, ameaça de tiro e urina no corredor foram mencionados pelos moradores. O condomínio foi representado pelo escritório Bragança & Feijó Sociedade de Advogados.
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Ao se defender, Carlos Alberto afirmou ser vítima de perseguição por parte do condomínio. Admitiu excessos relacionados ao volume da música, mas negou práticas mais graves atribuídas a ele, como atos de natureza sexual em áreas comuns. Também pediu indenização por danos morais, alegando que as acusações prejudicaram sua imagem.
Na decisão, a juíza Erica Batista de Castro considerou, porém, que as provas demonstram “conduta antissocial reiterada e incompatível com a convivência no condomínio”. A magistrada também destacou que as multas aplicadas não foram suficientes para alterar o comportamento do ex-jogador.
Ela determinou, portanto, a exclusão de Carlos Alberto do condomínio, retirando seu direito de usar o apartamento — embora ele mantenha a propriedade do imóvel. A decisão confirma medida que já havia sido adotada em caráter liminar (o que não o impediu de seguir residindo no condomínio).