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Esportes Carlos Alberto despejado? Entenda expulsão do ex-jogador de condomínio de luxo no Rio Ex-jogador de Vasco e Fluminense é acusado de 'comportamento antissocial' após mais de 50 ocorrências

O ex-jogador Carlos Alberto, conhecido por passagens por Vasco e Fluminense, foi alvo de uma decisão da Justiça que determinou sua exclusão do condomínio Alphaland Residence Club, na Barra da Tijuca.



Conforme apurou a coluna do Ancelmo Gois, a medida foi tomada pela 1ª Vara Cível da Regional da Barra no dia 6 de março, após uma ação movida por moradores que relatam uma série de episódios de comportamento considerado antissocial atribuídos ao ex-atleta — ao menos 52 ocorrências registradas desde 2019.

Segundo a sentença, os episódios teriam ocorrido entre junho de 2019 e março de 2023 e envolveriam festas com música alta em horários variados, gritaria, ofensas e uso inadequado de áreas comuns. Ainda cabe recurso ao ex-jogador.

Também foram citados relatos de agressões, danos ao patrimônio de vizinhos e atitudes consideradas incompatíveis com a convivência condominial. Até casos de “orgias sexuais na varanda”, ameaça de tiro e urina no corredor foram mencionados pelos moradores. O condomínio foi representado pelo escritório Bragança & Feijó Sociedade de Advogados.





Ao se defender, Carlos Alberto afirmou ser vítima de perseguição por parte do condomínio. Admitiu excessos relacionados ao volume da música, mas negou práticas mais graves atribuídas a ele, como atos de natureza sexual em áreas comuns. Também pediu indenização por danos morais, alegando que as acusações prejudicaram sua imagem.

Na decisão, a juíza Erica Batista de Castro considerou, porém, que as provas demonstram “conduta antissocial reiterada e incompatível com a convivência no condomínio”. A magistrada também destacou que as multas aplicadas não foram suficientes para alterar o comportamento do ex-jogador.

Ela determinou, portanto, a exclusão de Carlos Alberto do condomínio, retirando seu direito de usar o apartamento — embora ele mantenha a propriedade do imóvel. A decisão confirma medida que já havia sido adotada em caráter liminar (o que não o impediu de seguir residindo no condomínio).

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