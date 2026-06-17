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INTERNAÇÃO Carlos Alberto Parreira é internado no Rio após complicações de saúde Ex-técnico da seleção brasileira está no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca

O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira está internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo apuração do GLOBO, ele teria retornado à unidade após receber alta recentemente para continuar o tratamento em casa. Ainda não há, porém, confirmação oficial sobre seu estado de saúde.

O ex-treinador Carlos Alberto Parreira, 80 anos, tem um quadro de linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático, um conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células através do corpo.

O linfoma de Hodgkin tem a característica de se espalhar de forma ordenada, de um grupo de linfonodos para outro grupo, por meio dos vasos linfáticos. A doença surge quando um linfócito (célula de defesa do corpo), mais frequentemente um do tipo B, se transforma em uma célula maligna, capaz de multiplicar-se descontroladamente e disseminar-se. A célula maligna começa a produzir, nos linfonodos, cópias idênticas, também chamadas de clones.

Com o passar do tempo, essas células malignas podem se disseminar para tecidos próximos, e, se não tratadas, podem atingir outras partes do corpo. A doença origina-se com maior frequência na região do pescoço e na região do tórax denominada mediastino.

A doença pode ocorrer em qualquer faixa etária; porém, é mais comum entre adolescentes e adultos jovens (15 a 29 anos), adultos (30 a 39 anos) e idosos (75 anos ou mais). Os homens têm maior propensão a desenvolver o linfoma de Hodgkin do que as mulheres.

Confira a nota do hospital na íntegra:

O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

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