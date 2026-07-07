A- A+

Futebol Carlos Alberto Parreira é submetido a traqueostomia e permanece em estado grave, mas estável Ténico está nternado desde 16 de junho na UTI do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio

Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da seleção brasileira, passou por uma traqueostomia nesta terça-feira, segundo informou o Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. O treinador, de 83 anos, está sedado, em diálise, em quadro grave, mas estável.

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira permanece internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde 16 de junho, com diagnóstico de inflamação pulmonar. Hoje (7), o paciente foi submetido a uma traqueostomia - procedimento que permite a inserção de uma cânula no pescoço para a ventilação artificial", informou o boletim.

Internado desde 16 de junho na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio, Parreira segue em acompanhamento intensivo após um quadro de inflamação pulmonar.

O ex-treinador, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994 como técnico e integrante da comissão técnica no tricampeonato de 1970, vem sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por uma equipe multidisciplinar do hospital.

Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Após período de remissão em 2025, o tratamento oncológico precisou ser retomado com o retorno da doença.

Ao longo da carreira, além dos títulos com a seleção brasileira, o treinador também dirigiu equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG, além de seleções como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Copas do Mundo.

Veja também