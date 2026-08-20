Carlos Alcaraz anuncia volta ao tênis no US Open após quatro meses tratando lesão no punho

A- A+

Chegou ao fim o jejum de competições do astro Carlos Alcaraz. Após quatro meses de tratamento em uma lesão no punho direito, o espanhol, ex-número 1 do mundo, anunciou nesta quinta-feira que defenderá seu título do US Open, último Grand Slam do ano, a partir do dia 30.



"Here we go (lá vamos nós´)", escreveu o espanhol em sua conta no X, com uma bandeira dos Estados Unidos ao lado, anunciando seu retorno ao circuito mundial. Ele já tinha deixado no ar a possibilidade de retornar no Masters 1000 de Cincinnati, mas desistiu em cima da hora.





A última competição oficial de Alcaraz foi o Barcelona Open, em abril, quando sentiu o problema ainda na primeira rodada - fez 6/4 e 6/2 diante do finlandês Otto Virtanen - e sequer entrou em quadra para encarar o Tcheco Tomás Machac, pelas oitavas de final.



Então tranquilo no topo do ranking, o espanhol acabou ultrapassado pelo italiano Jannik Sinner, agora soberano na primeira colocação, com 13.450 e também pelo alemão Alexander Zverev, que voltará para terceiro após cair na estreia em Cincinnati. Alcaraz soma 8.160.



Por causa da tenossinovite no punho direito, Alcaraz abandonou em Barcelona e ainda perdeu os importantes Grand Slams de Roland Garros e Wimbledon, além dos importantes Masters 1000 de Madri, Roma e Cincinnati.



O primeiro adversário após o tempo de recuperação nas quadras de Nova York será definido no sorteio do dia 27, próxima quinta-feira. Antes, a partir de segunda, ocorre o qualificatório. A Espanha contará com o retorno de Alcaraz, mas perdeu Alejandro Davidovich Fokina, fora por problema nas costas.

Veja também