Carlos Alcaraz conquista o Australian Open e se torna o tenista mais novo a conquistar career slam
Aos 22 anos, espanhol ganha os quatro Majors e supera Rafael Nadal com feito histórico
Carlos Alcaraz não para de colecionar feitos históricos. Neste domingo, ele conquistou o troféu inédito do Australian Open, ao derrotar o sérvio Novak Djokovic, de virada, por 3 sets a 1.
Com isso, o espanhol de 22 anos se tornou o tenista mais novo a conquistar o tão sonhado career slam — quando o tenista vence os quatro Majors (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open). Ele, inclusive, superou o compatriota Rafael Nadal, que atingiu a marca com dois anos a mais.
Veja os tenistas com carreer slam:
- Carlos Alcaraz - 22 anos e 8 meses
- Rod Laver - 24 anos
- Rafael Nadal - 24 anos e 2 meses
- Fred Perry - 26 anos
- Roy Emerson - 27 anos e 7 meses
- Roger Federer - 27 anos e 9 meses
- Novak Djokovic - 29 anos
- Andre Agassi - 29 anos e 1 mês
- Como foi a vitória sobre Djokovic
Leia também
• Djokovic bate Sinner em jogo de 5 sets e faz a 11ª final do Australian Open contra Alcaraz
• Carlos Alcaraz imita comemoração de Fernando Alonso após vitória no Australian Open
Na final do Australian Open, o número 1 do mundo bateu o sérvio Novak Djokovic, que perseguia o 25º Grand Slam, que faria dele o maior campeão em todos os tempos, entre homens e mulheres.
O primeiro set foi de superioridade do veterano, que venceu por 2/6. Mas Alcaraz correu atrás e venceu os demais sets, por 6/2, 6/3 e 7/5, totalizando 3h02 em quadra. No terceiro set, inclusive, Alcaraz fez um ponto que levou a torcida à loucura. A jogada foi tratada como "insana" pelo perfil oficial do Australian Open no X. "Apenas relaxe e aprecie dois mestres em sua arte desafiando a lógica", convidou o perfil.