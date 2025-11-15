A- A+

TÊNIS Carlos Alcaraz diz que seu principal objetivo para 2026 é conquistar título do Aberto da Austrália Na semifinal do ATP Finals, neste sábado, em Turim, ele enfrentará Felix Aliassime

Quando o assunto era hipotético, Carlos Alcaraz não hesitou em fazer sua escolha. No programa esportivo espanhol "El partidazo de Cope", o número um do mundo, ainda na disputa do ATP Finals em Turim , admitiu que prefere vencer o Aberto da Austrália no ano que vem a defender seus títulos em Roland Garros e no Aberto dos Estados Unidos.

Perguntado se preferia ganhar somente na Austrália ou os dois Grand Slam ele não hesitou:

— Para o ano que vem? Austrália.





Em Melbourne, ele quer conquistar o único título de Grand Slam que falta em sua coleção e o tornou sua prioridade para 2026, tendo já garantido duas vitórias no saibro parisiense (2024, 2025), além de títulos em Flushing Meadows (2022, 2025) e Wimbledon (2023, 2024).

Olhando para o futuro, ele foi questionado sobre o recorde de Novak Djokovic de 23 títulos de Grand Slam:

— Eu me inscreveria para 23 torneios de Grand Slam sem hesitar, agora mesmo. Quero ser o jogador mais premiado, quero superar Djokovic, mas 23? Isso é sério — respondeu, antes de acrescentar: — É uma meta para o final da minha carreira: estar no mesmo nível de Rafael Nadal, Roger Federer e Djokovic, e ser considerado merecedor de estar na mesma mesa que eles.

Alcaraz vai enfrentar Felix Aliassime na semifinal do ATP Finals, neste sábado, buscando avançar para a final do torneio, que ele também ainda não conquistou.

O jogo está previsto para começar por volta das 16h30, do horário de Brasília. No Brasil, a transmissão será feita pela ESPN e pelo streaming Disney+, exclusivo para os assinantes premium.

Veja também