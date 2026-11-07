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Tênis Carlos Alcaraz elimina Ruud e enfrenta Ben Shelton na decisão do Masters 1000 de Paris Para chegar à decisão do torneio, o número 3 do ranking da ATP teve certa dificuldade no início do confronto diante do noruguês

O espanhol Carlos Alcaraz segue com um bom aproveitamento desde que retornou de lesão e garantiu mais uma final na temporada neste sábado (07). Desta vez foi a disputa da semifinal do Masters 1000 de Paris, superando Casper Rudd, com um duplo 6/4, em um duelo que teve 1h27 de duração .

Para chegar à decisão do torneio, o número 3 do ranking da ATP teve certa dificuldade no início do confronto diante do noruguês. Os competidores protagonizaram uma partida bem equilibrada em cada um dos sets, mas quem conseguiu aproveitar melhor as jogadas foi o espanhol.

Até a eliminação deste sábado, Casper Ruud tinha uma campanha impecável na capital francesa. Ele não perdeu sets ao longo do torneio e despachou Juan Manuel Cerúndolo, Rafael Jodar, Jan-Lennard Struff e Nuno Borges, respectivamente.

Por outro lado, Carlos Alcaraz vem de uma crescente na temporada e tenta conquistar o 5º título em 2026, mesmo ausente em uma boa parte do calendário por lesão. Ele já levantou o Australian Open, ATP 250 de Doha, ATP 250 de Tóquio e recentemente o ATP 500 de Viena, no último domingo (01).

Para chegar até a decisão do torneio, o espanhol passou por Alex Michelsen, Matteo Berrettin e Taylor Fritz, respectivamente. Essa será a primeira decisão no Masters 1000 de Paris na carreira do competidor.

"Estou muito feliz e orgulhoso. Este torneio sempre foi muito difícil para mim. O mais longe que cheguei foram as quartas de final. Nesta temporada, cheguei muito mais descansado, com fome de vitória, ambicioso e empolgado para participar dos torneios". "Estou muito feliz por ter chegado à final".

Agora o adversário será o norte-americano Ben Shelton, atual número 4 do mundo. Um pouco mais cedo, o competidor de 24 anos eliminou o anfitrião Luca Van Assche, por 2 sets a 1, de virada. Assim como o espanhol, ele disputará a decisão do torneio pela primeira vez na carreira.

A partida será realizada neste domingo (08), às 11h. No histórico de confrontos, Carlos Alcaraz tem vantagem sobre Shelton, por 3 a 1. Na partida mais recente, o norte-americano venceu nas quartas de final do US Open, por 3 sets a 2, em um jogo que teve quase 04h30 de duração.

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