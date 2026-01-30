Carlos Alcaraz imita comemoração de Fernando Alonso após vitória no Australian Open
Tenista espanhol venceu a semifinal do torneio de Melbourne em uma partida de 5 horas e 27 minutos
O tenista Carlos Alcaraz venceu Alexander Zverev por 3 sets a 2, parciais 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) e 7-5, nesta sexta-feira (30), para alcançar pela primeira vez a final do Australian Open.
Após derrotar seu rival num jogo de 5 horas e 27 minutos, o espanhol imitou comemoração de seu compatriota Fernando Alonso, da Fórmula 1.
O confronto entre Alcaraz e Zverev se tornou a terceira partida mais longa da história da competição. A partida mais longa do Australian Open pertence a Novak Djokovic e Rafael Nadal, em uma final épica vencida em 5 horas e 53 minutos em 2012.
Leia também
• Alcaraz vence Zverev na terceira partida mais longa da história do Australian Open e avança à final
• Sinner conquista nona vitória sobre Ben Shelton e encara Djokovic na semi do Australian Open
Em segundo lugar está a segunda rodada do Aberto da Austrália de 2023 entre Andy Murray e Thanasi Kokkinakis, que o britânico venceu em 5 horas e 45 minutos.
O espanhol de 22 anos, que chegou a vomitar devido ao grande esforço, perdeu o quinto set por 5-3, mas conseguiu um fato impressionante e, no domingo, vai buscar o título em Melbourne contra o vencedor da segunda semifinal, que será disputada entre o italiano Jannik Sinner (N.2) e o sérvio Novak Djokovic (N.4).
Sinner é o defensor do título, enquanto Djokovic ambiciona o 11º título no Aberto da Austrália e o 25º 'Major' da carreira, o que constituiria um recorde absoluto.
Alcaraz é o jogador mais jovem da história a chegar à final nos quatro torneios do Grand Slam. O Aberto da Austrália é justamente o único que falta no seu currículo.