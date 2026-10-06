A- A+

Tênis Carlos Alcaraz vence o ATP 500 de Tóquio, primeiro título desde seu retorno de lesão Tenista espanhol estava afastado do circuito há quatro meses devido lesão no punho, mas retornou e venceu o tcheco Jiri Lehecka

O ex-número 1 e atual terceiro colocado do ranking, Carlos Alcaraz, conquistou o ATP 500 de Tóquio, seu primeiro título desde a lesão no punho que o deixou afastado do circuito por mais de quatro meses, após derrotar nesta terça-feira o tcheco Jiri Lehecka em dois sets, por 7/6 (7/4) e 6/4.

É o 27º título da carreira do espanhol e o terceiro conquistado neste ano, depois do Aberto da Austrália e de Doha, antes de sofrer a lesão que o afastou do circuito, ao qual retornou no US Open, em agosto.

Primeiro cabeça de chave e atual campeão, Alcaraz precisou se esforçar diante do número 19 do mundo, sobretudo no primeiro set, quando teve de superar uma quebra de serviço logo no início para levar a definição ao tie-break e vencer a primeira parcial.

O segundo set também foi bastante equilibrado, até que Alcaraz quebrou o saque de Lehecka no sétimo game e manteve a vantagem para fechar a partida em uma hora e 37 minutos.

Carlos Alcaraz durante confronto contra o tcheco Jiri Lehecka no ATP de Tóquio. | Foto: Rie Kikuchi/AFP

Tóquio foi o terceiro torneio disputado por Alcaraz desde a lesão no punho que sofreu em abril, em Barcelona, e que o manteve afastado das quadras até o US Open, onde chegou às quartas de final.

Depois disso, ele havia disputado apenas a Laver Cup, um torneio de exibição que reúne a Europa e uma seleção de tenistas do "Resto do Mundo".

O título de Alcaraz, além disso, veio apenas algumas horas depois de seu grande rival e número 1 do ranking, o italiano Jannik Sinner, anunciar que encerraria prematuramente sua temporada devido a uma persistente lesão no joelho.

Alcaraz chegou à final com um retrospecto de três vitórias e uma derrota nos confrontos anteriores com Lehecka, que buscava conquistar seu primeiro título do ano.

O espanhol de 23 anos agora deve disputar o Masters 1000 de Xangai a partir de quarta-feira, torneio que não disputou no ano passado, depois de também vencer em Tóquio.

Veja também